Los comerciantes del centro piden 'oxígeno' al Ayuntamiento

La Federación de Comercio de Albacete, integrada en la Confederación de Empresarios FEDA, va a solicitar en el próximo Foro de Comercio que se celebra en unos días la exención de tasas municipales para aquellos establecimientos ubicados en la calle Ancha, ante las dificultades que están sufriendo en el ejercicio de su actividad y atención al público ocasionado por las obras.

Los comercios y otros establecimientos de esta vía han trasladado a FECOM su inquietud por la falta de actividad y, sobre todo, por las incomodidades a la hora de atender al público y muchos de ellos han mostrado su malestar porque las obras no se están ejecutando por tramos, sino todo el trazado en su conjunto y, sobre todo, el amplio espacio de tiempo que estas obras van a abarcar.

En Herrera en COPE hemos escuchado a algunos de esos afectados, como José, de Joyería Royo, con dos establecimientos abiertos al público en esta importante vía. Él cree que hay que sacrificarse porque dentro de unos meses veremos que la peatonalización es algo bueno para todos. Ya lo comprobamos esta Navidad, cuando la calle tuvo el doble o el triple de personas circulando por aquí". Aunque Pepe ve bien el proyecto, no pierde la oportunidad de solidarizarse con la petición de la Federación de Comercio "si no nos echan una mano, en esta zona no va a quedar ni con qué encender. Son muchos los gastos y nos quedan todavía algunos meses afectados por estas obras".

Por su parte, José Luis, de Cuchillería Simón, con otros dos locales abiertos al público, uno en cada acera de Marqués de Molins, nos ha comentado que "ahora no pasa nadie por la tienda; las ventas son mínimas y la verdad es que tal y como está la calle, visitantes tenemos pocos" por lo que la ayuda "sería más que necesaria, igual que ha ocurrido con otros sectores en estos últimos tiempos".

Fuentes del Ayuntamiento de Albacete consultadas por COPE aseguran que escucharán a los comerciantes, aunque, de momento aún no tienen petición formal alguna al respecto. La reunión, en principio, está convocada para el próximo martes 15 de febrero.