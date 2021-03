Vinícola Villarrobledo, dispuesta a 'dar la lata' con sus vinos

Vinícola Villarrobledo Sociedad Cooperativa es una gran empresa de la provincia que cuenta en la actualidad con unos 500 socios. Además de graneles que viajan por el mundo, su Don Octavio era hasta ahora su producto más conocido y exitoso.

Con el fin de llegar a un público más joven al que el vino le resulta un producto distante o de otra edad, se han decidido por comercializar vino blanco en formato lata de 250 centímetros cúbicos. Lo han llamado Encinares y su nacimiento surge a raíz del interés que este tipo de formato suscita en un público como el 'milenial'.

José Parra, presidente de Vinícola Villarrobledo, nos ha explicado en COPE Albacete que "no lo hemos inventado nosotros, pero sí es cierto que en España no está ni mucho menos extendido". Parra indica que enlatar el vino no es ni mucho menos llegar y meterlo sin más: "llevamos más o menos un año haciendo pruebas para comprobar el sabor que saca el nuevo envase y al final parece que hemos dado en el clavo y ¿por qué no vino en lata?".

Vinícola Villarrobledo envasa en lata de momento vino blanco, pero en breve llegará el tinto y también un espumoso. Todos jóvenes

No acaban ahí las ventajas ya que "en una lata caben dos copas de vino, ideal para esos momentos en los que abrir una botella entera nos parece demasiado porque después se quedará abierta. Pero además -cuenta Parra- el envase es atractivo y al ser aluminio es sostenible porque es reciclable 100%. Es ideal de momento para vinos frescos. De momento enlatamos vino blanco, pero conforme pase el tiempo incorporaremos tintos y también espumosos, tratándose siempre de vinos jóvenes, por supuesto ya que no podemos pensar un reserva en lata".

Si Encinares es la marca que se introduce con la lata, Don Octavio es ampliamente conocido y reconocido. Recientemente el "5 Variedades" de Don Octavio ha recibido un nuevo premio, una medalla de bronce- a la calidad dentro de la DO La Mancha.

Así van las cosas en Vinícola Villarrobledo a pesar de ser un año difícil pero "hay que seguir porque esto no para y poniendo ilusión, trabajo y esfuerzo se van consiguiendo los objetivos que lo socios de esta cooperativa tienen para el fin común que nos une".