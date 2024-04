Ustulita, la lince ibérica que ha sorprendido a los vecinos de Munera

Los habitantes de Munera, en Albacete, se han visto sorprendidos por una visita inusual en sus calles: un majestuoso lince ibérico que caminaba con tranquilidad por las calles del municipio. Las imágenes captadas por los vecinos no dejan lugar a dudas: Ustulita, como ha sido bautizada, ha conquistado el corazón de esta localidad con su presencia imponente.





Se trata de una hembra joven, nacida aproximadamente hace un año, cuyo origen se remonta a una hembra suberránea introducida en Sierra Morena Oriental. Ustulita, ha recorrido una distancia considerable desde su lugar de origen hasta llegar a Munera. Su presencia en este entorno urbano ha generado asombro y curiosidad entre los vecinos, quienes en todo moemento han mantenido la calma, puesto que no supone un peligro para los vecinos.

María Llanos Valero Hernández, delegada de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha confirmado que Ustulita podría provenir de la zona de Ciudad Real, según informaciones recabadas. Ante esta situación, las autoridades regionales han hecho un llamado a la comunidad para que respeten la tranquilidad del ejemplar y eviten interferir en su hábitat natural.

"Pues sí, hemos estado rastreándola. Obviamente, en cuanto que tuvimos las imágenes, nos pusimos en contacto con el equipo del lince de Castilla-La Mancha, que trabajan desde hace un montón de años con… con fondos europeos y del gobierno regional para establecer poblaciones, conectarlas, etc., en un proyecto muy ambicioso, además colaborando con otras provincias, un proyecto a nivel nacional. Y ellos la reconocieron, así que ya sabemos que es una hembra nacida de una hembra suberra introducida en Sierra Morena Oriental. Que tiene un añito aproximadamente, algo más, y de nombre Ustulita. Anda. Y ella nació en Libertad", explica Llanos en Cope Albacete.

¿Dónde se encuentra ahora Utsulita?

"No podemos decir ahora mismo dónde está porque no lo tenemos claro, porque son animales que pueden recorrer muchísimos kilómetros. en un día, entonces no lo sabemos. Cuando lo sepamos no tenemos ningún problema en comentar, por lo menos la zona, no el lugar exacto, pero sí la zona. Creemos que serán los alrededores. Han habido avistamientos, numerosos avistamientos, en la zona de Munera, El Bonillo, etc."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué debemos hacer si vemos un lince ibérico?

En primer lugar, si los vemos en el campo, nada, porque es su habitat natural y lo normal es que estén allí..

Si se adentran en alguna población, lo lógico sería llamar a la policía local o al 112. Ellos se ponen en contacto a su vez con el SEPRONA o con los agentes medioambientales. Los agentes medioambientales además tienen un conocimiento amplio porque están cuidando a las poblaciones incipientes que tenemos en la provincia.

"Los agentes medioambientales además tienen un conocimiento amplio porque están cuidando a las poblaciones incipientes que tenemos en la provincia. Y lo deseable es acompañarlo de una manera amable a que abandone el municipio, porque no es un lugar lógico, tienen que estar en el campo, en sitios donde tengan refugio y donde puedan cazar, claro, para comer. Entonces, simplemente de una manera, a ver, personas que sepan manejar animales, es decir, pues tenemos que recurrir en todo caso a agentes de la autoridad, como los que él nombró anteriormente . Y ellos la acompañarán amablemente a la salida del pueblo, alejándolo lo más posible y ya está. Y si lo vemos nosotros, pues sobre todo no asustarlos, no asustarlos y ponernos en contacto con quien debemos y poco más", remarca Llano Valero.

Audio