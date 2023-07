Tres estafas en Albacete con el timo del 'hijo en apuros'

La Policía Nacional ha logrado esclarecer tres estafas, dirigidas por dos grupos organizados que operaban desde diferentes países de Europa, con las que lograron defraudar 11.344, 2.911 y 2.711 euros a tres ciudadanos de Albacete utilizando el timo del "hijo en apuros".

Los estafadores contactan con las potenciales víctimas en sus teléfonos móviles y, a través de mensajes, les hacen creer que su hijo está pasando por algún tipo de problema de carácter económico. Además, le solicitan que envíe el dinero de manera urgente a una cuenta para así solventar el supuesto problema.

Habitualmente, la víctima no se percata del engaño hasta que contacta realmente con su familiar y ya no es posible anular las transferencias. Transferencias con destino a Reino Unido, Países Bajos y Lituania En el caso de la primera denuncia que se recibió en Albacete, los estafadores contactaron con un ciudadano cuyo hijo trabaja fuera de la ciudad de Albacete, por lo que se hicieron pasar por una tercera persona que, a través de mensajes desde un teléfono desconocido, le ponía al corriente de la supuesta situación de emergencia por la que estaba pasando su hijo. La víctima no dudó en actuar rápidamente para sacar del supuesto apuro a su hijo, realizando hasta 14 transferencias a cinco cuentas bancarias distintas hasta un total de 11.344 euros.

Un seguimiento exhaustivo del dinero detectó que se enviaba directamente a Reino Unido, Países Bajos y Lituania, logrando identificar a cuatro miembros de esta organización, tres de ellos con residencia en países europeos, por lo que se dio cuenta al organismo policial europeo correspondiente, así como a los Juzgados de Guardia de Albacete.

Posiblemente hayáis visto esta #estafa hasta en la sopa peeero aún hay quien no la conoce???



??“Hola papá/mamá, este es mi nuevo teléfono...”



?NI CASO?



?? Contacta con tu hijo/a

?? No cliques ningún enlace ni hagas ningún pago #NoPiquespic.twitter.com/J9ESCNWRAn — Policía Nacional (@policia) July 2, 2023





En el caso de las otras dos denuncias, uno de los mensajes reclamaba dinero para un viaje de vuelta a casa y otro para un ordenador. La investigación, además de seguir el itinerario que había seguido el dinero estafado, se centró en un seguimiento del uso del teléfono móvil utilizado para cometer las estafas, detectando que ambas se realizaron con el mismo terminal y que en éste se habían insertado tarjetas de hasta 23 líneas telefónicas diferentes, todas ellas utilizadas para cometer estafas en el territorio español.

En cuanto al dinero, fue transferido a una cuenta bancaria desde la que posteriormente se derivaron a otros países de la UE, logrando identificar a nueve miembros de la organización, de los que siete residen fuera de España.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Recomendaciones de la Policía Nacional

Estos grupos criminales trabajan con múltiples "mulas" de dinero, personas que abren cuentas bancarias en bancos nacionales y, a cambio de una contraprestación económica, se encargan a su vez de transferir el dinero a otras cuentas para dificultar su seguimiento. Aunque no lo parezca, esta estafa es muy habitual y son muchas las personas que han caído en el engaño. Incluso una vez que la víctima accede a realizar una primera transferencia, le reclaman más y más dinero. En la mayoría de los casos, no tienen reparos en volver a contactar con estas personas a través de otros teléfonos para volver a engañarlos.

La Policía Nacional recomienda:

- Desconfiar siempre de contactos que se realicen a través de Internet o teléfono reclamando inmediatez en el pago. Puede presentarse como en este caso, con la excusa del "familiar en apuros", o simulan ser de su entidad bancaria o de una empresa de suministros energéticos. Lo recomendable es abandonar la conversación, colgar el teléfono y efectuar la comprobación por sí mismo, contactando directamente con la persona o empresa que dice ser.

- Tenga especial precaución con las ofertas de trabajo que ofrecen dinero fácil sólo por abrir una cuenta y transferir dinero, ya que de esta forma estaría colaborando con la organización, siendo igualmente responsable de delitos como estafa, blanqueo de capitales u organización criminal, castigados con penas de prisión.