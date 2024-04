¿Qué supone heredar y qué problemas generales tiene?

¿Existen las "herencias felices"? Asociar la felicidad con la muerte puede parecer contradictorio. Sin embargo, el proceso de heredar puede desencadenar una serie de conflictos y tensiones que, en muchos casos, terminan fracturando familias. El dicho "la familia es lo que queda después de la herencia" encapsula la complejidad emocional y legal que rodea este tema.

La muerte de un ser querido es un hecho traumático en sí mismo, pero puede desencadenar otro trauma: las disputas por la herencia. Este proceso puede sacar a la luz lo peor del ser humano, desde recuerdos dolorosos hasta ambiciones desmedidas, envidias y peleas entre hermanos. A menudo, se culpa al fallecido por no haber gestionado adecuadamente estas posibles tensiones en vida.

Hablamos con el abogado Héctor Frías, propietario deldespacho Frías Blázquez Abogados con el que abordamos el tema de las herencias en profundidad.

¿Hay “herencias felices”?

La muerte, la pérdida de un ser querido, es un hecho traumático que puede derivar además en otro hecho igualmente traumático: "las herencias rompen familias".

“Puede haber mucha conflictividad... desata lo peor del ser humano, sale todo. Conjunción de malos recuerdos, ambiciones, envidias, disputas entre hermano” tal y como señala Héctor Frías.

Normalmente, el culpable de esto será el pobre fallecido que no lo ha hecho bien en vida para poner freno a estos hipotéticos problemas que pueden surgir.

¿Qué nos dicen las estadísticas de las herencias contenciosas?

Estadística altísima de peleas por herencias. Según el consejo general del notariado, el 80% de estas son contenciosas y de estas el 30% suponen una ruptura para toda la vida con los familiares en disputa.

Las herencias están al alza en España, el último año hubo 365.897 herencias, un 14 % más que el año anterior, según estadística del Consejo General del notariado.

También crecen las renuncias 55.000 el último año (como ejemplo, cada vez hay más renuncias por motivos morales y no porque sean perceptores de una herencia envenenada: "no acepto la casa porque mi hermano se enfada" por evitar peleas...).

¿Cómo debemos hacer el reparto de una herencia?

La herencia tiene dos grandes problemas: los problemas civiles (disputas entre parientes) y los problemas fiscales.Hacer un testamento no acaba con el problema, pero es imprescindible hacerlo. No hay que morir sin hacer testamento.

¿Tengo que repartir siempre una herencia a partes iguales?

"Esto es una preocupación que siempre tienen los padres..., la respuesta es que no hay por qué repartir siempre a partes iguales porque habrán podido surgir acontecimientos que justifique un comportamiento desigual con los hijos (podrás tener en cuenta que a uno le has dado más en vida o que un hijo no te venga a ver desde hace cinco años...). La igualdad también puede generar conflictos”, explica el experto.

Y añade: “Sí que hay una máxima y es que es recomendable adjudicar bienes concretos a los hijos y no propiedades a medias, así evitamos que los hijos tengan que repartir porque ya se lo das hecho”.

¿QUÉ ES LA LEGÍTIMA ?

La legítima es aquella parte de la herencia que, cuando una persona fallece, va a unas personas determinadas (son 2/3 de la herencia) lo suyo, es decir, en el testamento que se deja en concepto de legítima.

"Hay críticas sobre la misma porque la legítima no responde a la lógica, sino a una obligación de dejar tus bienes a la familia nuclear (se protege la sucesión directa y el matrimonio).Pueden suceder supuestos altamente conflictivos que dan lugar a ir a los tribunales: Un padre puede decidir dejar todo a un hijo o a un cuidador. El ejemplo más característico es que un hijo se lleva a su padre a vivir con él y coincide que este padre se lo deja todo a ese hijo.., puede ser un caso de captación de voluntad, es decir, que no era esa la voluntad del testador".

¿Qué es y qué supone la desheredación?

La desheredación supone quitar la legítima a un hijo...el hijo te ha maltratado, te ha hecho presión psicológica o no te viene a ver desde hace 5 años (cataluña) o en navarra no hay legítima.

LOS IMPUESTOS EN LAS HERENCIAS

Hay dos impuestos en el tema sucesorio: El impuesto que más problemas genera es el de sucesiones y el impuesto de plusvalía municipal para el caso de los bienes inmuebles.

Puede variar mucho en función de edad, si hay alguna discapacidad, de la cuantía de la herencia y en función de la comunidad.

LAS HERENCIAS ENVENENADAS

"El problema surge con las llamadas “herencias envenenadas”: cuando tú tienes que pagar un impuesto importante y no puedes vender o hay mucho patrimonio (pisos ocupados) pero no dinero líquido (aplazamientos, piso en garantía...)", manifiesta Héctor Frías.

Un dato importante del Consejo General del Notariado un 15,6 % de llamados a heredar renunciaron a la herencia en 2023. El problema es cuando en una herencia hay más deudas que ganancias, por ello aceptar a beneficio de inventario es importante, es decir, responder solo con bienes de la herencia.