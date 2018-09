¡PRIMER FIESTAZO MEGASTAR EN ALBACETE!

MegaStar la radio de los temazos , llega por primera vez Albacete para ponernos a bailar y hacer mucho ruido en su “FIESTAZO MEGASTAR”

El lunes 10 de septiembre, y a partir de las nueva de la noche en la Carpa “VIVA LA FERIA”, podrás disfrutar de un nuevo Fiestazo MegaStar con algunos de los mejores artistas del panorama nacional y, por supuesto, de sus temazos.

Por nuestro escenario pasará Ana Mena, la cantante y actriz malagueña, para seguir haciéndonos bailar con Ya Es Hora, un temazo junto a Becky G y De La Guetto que la ha colocado en boca de todos.

Y como de bailar va la cosa, por allí también nos acompañará Xuso Jones, que tras pasar por Tu Cara Me Suena y antes de entrar en las cocinas de la nueva edición de MasterChef Celebrity, hará las delicias musicales de los miles de visitantes de la feria.

Si hay alguien que lo está conoce cómo subir la temperatura con sus temazos, ese es Rasel. El sevillano lleva ya a sus espaldas una serie de temazos que no pueden faltar en un Fiestazo, como Me Pones Tierno, Estás to Buena, Jaleo o Despacito.

A pesar de sus cortos 25 años, XRIZ lleva años en el mundo de la música y haciéndonos bailar con temazos como Me Enamoré, Oye Niña, Besos Prohibidos o Mi Corazón.

Unas grandes amigas de MegaStarFM que nunca defraudan serían ellas. Las podríamos incluso bautizar como las Milli Vanilli de los Fiestazos. Tras éxitos como Mujeres, Salsa con Reggaeton o No Te Vistas Que No Vas, las gemelas de K-Narias vuelven más fuertes que nunca para presentarnos su nuevo temazo Tu Indiferencia.

Alex Guerrero es, sin duda, uno de los DJ y productores más consolidados de la escena electrónica en nuestro país. Lo conocimos por los ambientar los debates de las últimas ediciones de Gran Hermano, y a día de hoy goza de una enorme popularidad por su faceta como DJ —siempre y cuando sus tres gatos, Charlie, Mao y Mia no se la roben—.

Y por supuesto, para culminar una nueva noche de Fiestazo, los DJ Álvaro Sicilia, Sara Delgado y Sergio Blázquez se encargarán de llenar la Feria de Albacete 2018 con los mejores temazos que escuchas a diario en MegaStarFM. El acceso es libre y sin necesidad de invitación hasta completar el aforo, así que no te lo pienses porque te esperamos en el próximo #FiestazoMegaStar.