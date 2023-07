Los albaceteños, disconformes con la fecha pero irán a votar el 23J

Este martes hemos cursado visita al tradiconal Mercado de los Invasores de Albacete para conocer de primera mano qué piensan los albaceteños acerca de las próximas Elecciones Generales que se van a celebrar el 23 de julio, una fecha extraña por ser en mitad del verano, algo inédito en los últimos años de democracia.

A distintas personas que pululaban entre puesto y puesto, les hemos pedido su opinión acerca del adelantamiento de estos comicios y si les convencen los partidos políticos y los mensajes que transmiten en la actualidad.

La gran mayoría de las personas que han pasado por el micro azul de COPE Albacete afirman que estarán en la ciudad el día de la jornada electoral y asistirán a depositar el sobre en las urnas. Sin embargo, muchos de ellos se encuentran disconformes con el adelantamiento de las mismas. Antonio, por ejemplo, nos comentaba que no le parece lógico ni normal que se celebren en estas fechas. Javier, por otra parte, añadía que esto nos ha pillado a todos "a contrapié" pero que tenemos la responsabilidad de ir a ejercer nuestro derecho a voto. El caso de Rita es distinto, ya que comenta que el presidente del Gobierno iba a ser criticado de todos modos: "Si no las hubiera adelantado, estarían hablando mal"-comentaba Rita. José, por otro lado, expresaba que las habría juntado con las elecciones municipales y autonómicas. "Así no nos hubieran hecho la puñeta" añadía.

Por otro lado, acerca del convencimiento que generan los partidos políticos en la gente. La mayoría de los ciudadanos comentan que no les convence ningún partido político actualmente. Además, salió a la palestra un partido concreto, el de VOX. Para los ciudadanos albaceteños, el partido de Santiago Abascal es el que menos convence y así lo han manifestado. "Si tuviera hijas estaría preocupada" afirmaba una vecina, que añadía que estaríamos "retrocediendo en el tiempo".