El IES Diego de Siloé de Albacete se vuelca para pagar el entierro de su alumno atropellado

Aaron era un joven de 15 años. Aunque su origen era hondureño, vivía en Albacete.

El pasado viernes, 24 de noviembre, fallecía tras ser arrollado en las inmediaciones de la Fiesta del Árbol, en la carretera de Barrax. Cuando los servicios médicos llegaron al lugar, solo pudieron certificar el fallecimiento. El autor del atropello y quien conducía el vehículo en ese moemento del atropello, se dio a la fuga.





La despedida

Este joven de 15 años estudiaba segundo de la ESO en el IES Diego de Siloé de Albacete. Tras el entierro, la madre del menor sumaba al dolor, la preocupación de no poder hacer frente al pago económico del sepelio. Ante esta situación, el instituto decidía ayudar. En COPE hemos hablado con la directora del centro educativo Diego de Siloé, María Ángeles Moltó, y aseguraba que se le cayó el alma al suelo cuando la madre del menor le comentó que no sabía como pagaría el sepelio, "le dije: mira, no te preocupes que algo se me va a ocurrir. Hablé con mi equipo, con los compañeros y a través de la plataforma Educamos, preparamos un altar el domingo por la tarde para que, los alumnos cuando viniesen pudiesen poner por escrito lo que sentían, ya que para ellos ha sido muy difícil el tener que despedirse de un compañero de 15 años".

En el centro

Pensaron que a través de Bizum sería mucho lío y tuvieron la idea de poner un altar y una caja, para quien quiera dar un donativo.

María Ángeles nos comentaba que "los alumnos venían y ponían lo que podían, muchas familias me han mandado mensajes diciendo que querían colaborar para pagar el sepelio. Ya he hablado con la madre, de alguna manera tenemos que cerrar el duelo y lo haremos mañana, también le vamos a entregar todo el dinero que estamos recaudando. Nos está llamando mucha gente, vienen y dan su donativo y por lo menos que, podamos ayudarle en quitar el peso de cómo pagar esto".





No solo esta comunidad educativa esta ayudando, se están acercando albaceteños y albaceteñas para aportar su granito de arena. Una señora ha llegado al altar en cuanto se ha enterado de que se podía ayudar, "he venido porque me enteré de lo del chico, no sabía su historia ni nada. Ha ido mi hijo a mi casa, me lo ha contado y ahora mismo he venido. Además, es que mi hija también fue atropellada en Pamplona y murió, entonces te puedes imaginar lo que me ha supuesto esto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otros centros

"Se te cae el corazón cuando ves algo así, esto hay que valorarlo, la familia lo está agradecido", comentaba la directora. Añadía que "como directora, estoy muy orgullosa del claustro, de los alumnos y de las familias que tenemos en este instituto. Otros centros educativos también han puesto una colecta y van a traer el dinero".

La investigación

La Policía Local está al frente de la investigación del suceso. Fuentes cercanas aseguran que pudo ser un vehículo de alta cilindrada. Quien pueda tener algún dato de vehículos que encajen en la descripción y presenten algún tipo de daños o golpes en la parte delantera de su carrocería, pueden ponerse en contacto con la Policía Local de Albacete llamando al 092.