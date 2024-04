Hoy descubrimos el universo singular que se esconde en el autismo. En él, cada persona es única, con un resplandor que ilumina nuestro camino y nos enseña lecciones de amor, paciencia y aceptación.

El motivo: el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que pone el foco en la prevalencia del autismo y en la importancia de visibilizar que las personas autistas "están al lado" del resto de la sociedad.

Lecciones que hoy hemos descubierto de la mano de Mª Ángeles, Andrés, Toni y Tomás. En todos ellos descubrimos una sonrisa tan tímida como sincera, y en cada gesto de cariño, vemos sinceridad.





La historia de Tomás, un joven con autismo y altas capacidades

A Tomás le diagnosticaron TEA (Trastorno del Espectro Autista) con 19 años, un trastorno común, pero que en este caso fue muy tardío.

“Cada día sigue habiendo trastornos tardíos, en edades más avanzadas, el mío fue uno. Yo soy del tipo que tiene altas capacidades; me sé expresar, me sé hacer de todo” explica.

"¡Y precisamente el hecho de ser autosuficiente es lo que hace que muchas personas lleguen a dudar de si padece o no autismo! Porque como no se me nota, no se me ve a primera vista, no tengo ningún, como digamos, un síntoma, ni algo que digas: "este chico es autista"".





Se sienten encasillados: “No somos esa persona que se encierra en casa, que no sale... Somos mucho más que eso”

Cuando le preguntamos a Tomás si siente presión en la actualidad o falta de aceptación, nos dice que “Sí, nos encasillan. Y el autismo es un espectro tan grande, que no nos pueden encasillar en un estereotipo de persona que lleva sus auriculares, que es el personaje que se encierra en casa, que no sale, no tiene un trato físico, no somos eso solo. Somos mucho más que eso”, afirma.

Y lo demuestran cada día y en cada acción cotidiana que realizan: “se nos ve comprando el pan, andando por la calle, en el cine, en cualquier situación estamos ahí, puede que estemos más visibles o menos, pero estamos ahí y los mitos son los de siempre y hay que empezar a romper esas barreras”.





Barreras en el empleo

“En el empleo lo tenemos difícil también, porque buscar empleo para las personas autistas no es fácil. Nos ponen muchas barreras, las empresas desconfían a veces de tu perfil, se piensa que tienen que ponerte a alguien ahí para ayudarte”, expresa, Tomás.

A la vez que en un día tan especial quiere mandar un mensaje muy claro, para que no solo se les apoye en este día en redes sociales y en la calle. “Poner una foto en tus redes sociales, no es acercarte a nosotros y aprender, se aprende acercando a nosotros todos los días. Viendo que somos iguales, tenemos algunas dificultades, pero te trataremos con mucho amor, te trataremos con mucho respeto, porque lo que sí tenemos es un gran corazón”, algo de lo que no tenemos ninguna duda.

Y a pesar de que el autismo les desafía a romper barreras día a día. Gracias a ellos vemos que construir puentes de comprensión y empatía es posible.