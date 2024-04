Gema Blázquez, la influencer de moda en Albacete que inspira con su historia de superación

En el mundo de las redes sociales, Gema Blázquez brilla con luz propia. A sus 29 años, esta influencer de Albacete no solo comparte moda, sino una historia de superación y inclusión.

¿Por qué un Instagram, te preguntarás?

Para Gema, fue más que una plataforma, fue una ventana de oportunidad. Con la esperanza de encontrar un camino hacia el mundo laboral, decidió convertirse en su propia voz, en su propia marca. Y así nació "@asísomoslasdivinas", un nombre que resuena con fuerza.

Con colaboraciones con diseñadores y proyectos en marcha, su voz se alza cada vez más alto, recordándonos que todas las mujeres son divinas.

En su cuenta, Gema no solo comparte tendencias de moda, sino también su historia, su lucha y sus triunfos. Cada publicación es un recordatorio de que todas las mujeres son divinas, con su propia letra en el alfabeto de la vida: diferentes, innovadoras, valientes, increíbles, nobles, alegres y sensacionales.

Y su impacto va más allá de las redes. Con colaboraciones con diseñadores, eventos de inspiración y proyectos en el horizonte, Gema está dejando una marca imborrable en su ciudad. Desde la fiesta influencer de AFANION hasta las reuniones con autoridades locales, su voz se eleva cada vez más alto, llevando consigo un mensaje de inclusión y empoderamiento.

Así que, queridos amigos y amigas, no perdáis de vista a Gema Blázquez. Su historia es un testimonio de que los sueños pueden convertirse en realidad, de que la moda puede ser más que telas y colores, puede ser un puente hacia un mundo más inclusivo y lleno de amor. Síganla, únanse a su movimiento, porque juntos, somos más fuertes. Juntos, somos divin@s.

¿Quién eres Gema? Cuéntanos un poquito sobre ti..

"Soy Gema Blázquez, tengo 29 años y soy la influencer de moda en Albacete. He venido a revolucionar Instagram. Soy una chica con muchas ganas de dar visibilidad a la discapacidad intelectual y que mejor que hacerlo a través de lo que más me gusta, la moda, las redes sociales, el trato con la gente y mi ciudad, Albacete",contesta.

¿Por qué te hiciste un instagram?

"Me abrí el perfil de instagram para poder tener otra vía de búsqueda de empleo. Me he formado y tengo experiencia haciendo prácticas, pero nunca me ha llegado una oportunidad laboral. Pensé que puedo tener un escaparate como instagram para darme a conocer y así tendré más oportunidades de que tiendas, comercios, diseñadoras, etcétera puedan ver mi potencial y me ofrezcan una oportunidad laboral".

¿Por qué tu instagram se llama asísomoslasdivinas?

"Porque todas las mujeres somos divinas:

La D de: diferentes

La I de: Innovadoras

La V de: valientes

La I de: increíbles

La N d: nobles

La A de: alegres

La S de: sensacionales", explica.

¿Qué nos puedes contar de tu instagram?

"Pues que estoy subiendo contenido y haciendo colaboraciones. He hecho colaboraciones con Miguel Gordeando, con Anabi, participe en el encuentro de inspirathöras… y próximamente os voy a publicar una colaboración con Minueto, en la que os voy a dar consejos sobre moda con prendas de ésta marca.

El próximo 25 de mayo participo en la fiesta influencer que organiza AFANION a las 15 de la tarde en la feria. Y ayer tuve una reunión con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Albacete, para hacer un proyecto muy chulo que aún no os puedo contar.

Asique muy atentos y atentas, no os podéis perder mi contenido y todos y todas a seguirme".

¿Qué planes futuros tienes para tu instagram?

"Tengo cerradas algunas colaboraciones que pronto podréis ver divinas, quiero aconsejaros sobre regalos, planes en la ciudad, y sobretodo moda. Si queréis que suba contenido sobre otras cosas, escribidme y si alguien quiere que hagamos una colaboración que se ponga en contacto conmigo, sólo tiene que escribirme un mensaje directo a mi instagram @asisomoslasdivinas".



¿Qué te gustaría conseguir con tu instagram?

"Me encanta ser influencer, esto lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás de todo lo que público. Pero soy muy feliz, estoy en una de las mejores épocas de mi vida. Estoy conociendo gente maravillosa y colaborando con divinas y divinos que creen en las personas y eso es maravilloso.

Me gustaría conseguir un trabajo y poder ir cumpliendo las metas y objetivos que me planteo en un futuro.También reivindicar que se den oportunidades a las personas con discapacidad intelectual. Tenemos los mismos derechos y necesitamos las mismas oportunidades".