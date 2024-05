Benbunan Clínica Dental: transformando sonrisas desde 1986

En el corazón de Albacete, específicamente en el barrio San Pablo, encontramos una institución de salud bucal que ha dejado una huella perdurable desde su fundación en 1986. Benbunan Clínica Dental, una empresa familiar, tiene su origen en la visión del Dr. Isaac Benbunan, un estomatólogo madrileño con un sueño y un propósito claro: brindar atención odontológica de calidad a su comunidad.

Una historia peculiar y llena de vocación

La historia de Benbunan Clínica Dental es, sin duda, peculiar y llena de pasión por el cuidado de la salud bucal. El Dr. Benbunan, al culminar sus estudios, se vio atraído por la calidez y hospitalidad de Albacete, donde decidió establecer su primera clínica. Así, en el año 1986, abrió las puertas de su consultorio en el barrio San Pablo, primero en la calle Bailén y posteriormente en la calle Águila, donde se encuentra actualmente, tras 38 años de trayectoria ininterrumpida.

Sin embargo, la travesía de Benbunan Clínica Dental no ha estado exenta de desafíos. En 2004, el Dr. Benbunan falleció, dejando un legado de dedicación y compromiso con la salud oral. Ante esta pérdida, la Dra. Sara Mamán, esposa del Dr. Benbunan, tomó las riendas de la clínica y emprendió un nuevo camino: estudiar odontología para continuar con la labor de su esposo.

El compromiso con la excelencia y la continua formación

En 2007, el hijo de la Dra. Mamán, quien hoy es parte integral del equipo, comenzó sus estudios en la misma universidad que su madre. Esta dinámica familiar ha consolidado una práctica donde cada miembro se especializa en distintas áreas, con el Dr. Benbunan enfocado en cirugía, implantología y periodoncia, y la Dra. Mamán en prótesis y estética dental.

A pesar de residir en Madrid, cada semana este equipo viaja para atender a sus pacientes, mostrando un compromiso inquebrantable con su labor y una dedicación que va más allá de las fronteras geográficas.

El mensaje que emana de Benbunan Clínica Dental es claro: la importancia de cuidar la salud bucal trasciende las barreras de la geografía y el tiempo. La boca no solo es la puerta de entrada al cuerpo, sino también un reflejo de nuestra salud general. La falta de higiene bucal y los malos hábitos pueden desencadenar graves problemas, desde caries hasta enfermedades cardiovasculares o complicaciones en enfermedades preexistentes como la diabetes.

¿Por qué es importante cuidar nuestra salud bucal?

“La salud bucal, no sé por qué motivo, pero es una de las áreas más descuidadas del cuerpo en numerosos casos, siendo, sin embargo, una de las más importantes. Si nos fijamos, la boca es la conexión principal del exterior con el interior del cuerpo. Por lo que, si no existe una buena higiene, tenemos malos hábitos como el tabaco o una dieta desfavorable, va a tener repercusiones graves producidas por bacterias, dando lugar a la formación de caries, y enfermedades de las encías… Estas bacterias viajan por el tracto sanguíneo, llegando a producir enfermedades en el resto del cuerpo como la endocarditis bacteriana, infecciones respiratorias o el empeoramiento de enfermedades ya existentes como la diabetes o incluso hasta cáncer.

Por lo tanto, es fundamental acudir al dentista periódicamente a las revisiones, sin esperar a que duela y de esta forma prevenir enfermedades, ya que lo que sale caro es no ir al dentista asiduamente y tener que hacer un tratamiento muy extenso”, explica José Benbunan, especialista en cirugía en Benbunan Clínica dental.

Vemos que el tratamiento con implantes es muy frecuente, pero ¿Cómo podríamos evitar la perdida de los dientes?

“Efectivamente, hoy en día la implantología es un tratamiento excepcional y exitoso para reponer las piezas ausentes de una forma cada vez menos invasiva. La gran ventaja de los implantes sobre el método clásico de los puentes fijos, es que evitamos tallar los dientes contiguos y de esta forma no se dañan. También en numerosos casos es viable colocar el implante el mismo día de la extracción y hacer una profesionalización inmediata para no perder la estética. Sin embargo, aunque la tendencia sea poner implantes, no hay que olvidarse del mantenimiento de los dientes, es decir, de la periodoncia. Es necesario conservar los dientes el máximo tiempo posible siempre que tengan un pronóstico aceptable y el paciente este motivado para salvarlos.

Por todo ello, como dice el refrán, es mejor prevenir que curar. Con este tipo de tratamientos, las posibilidades de mantener los dientes en boca aumenta enormemente y nos permitirá tener una buena salud bucal libre de bacterias nocivas”, explica el experto.