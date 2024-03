Antonio Pelayo: "Conservad la Semana Santa como un tesoro de vuestra identidad"

La Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete ha vuelto a acertar. La decisión de nombrar al periodista y sacerdote Antonio PelayoBombín como pregonero 2024 no puede más que recibir halagos y parabienes ya que Pelayo construyó un discurso con el que supo comunicar y transmitir la esencia de la Pasión, aun a pesar de reconocer nada más comenzar que su conocimiento de Albacete y sus tradiciones eran muy pocos.

En un abarrotado Teatro Circo, y ante el obispo de la Diócesis, Ángel Fernández Collado, el alcalde Manuel Serrano, y otras autoridades, el sacerdote y periodista de Antena 3 y colaborador de COPE, hizo referencia a dos de los pregones de los últimos años, el del Cardenal Carlos Amigo y el de Cristina López Schilighting en 2022 y que le sirvieron para arrancar con la verdadera esencia del suyo.





Como buen vallisoletano Pelayo se refirió a ese Sermón de las Siete Palabras que hace unos años protagonizó y del que se centró en una de sus frases "Tengo Sed" para decir "Pensad por un momento en los centenares de miles de habitantes de Gaza obligados a abandonar sus casas, a vivir en campamentos donde todo escasea y carecen de agua para beber o lavarse".

Pero Antonio Pelayo también fue sensible con los inmigrantes, los que llegan por ejemplo a la isla de Lampedusa en Italia, pero también elevó su voz contra los sacerdotes codiciosos y abusadores y dijo que un pregón estaría vacío si no se hiciera presente a la Madre, en especial con todas esas imágenes que se veneran y se portan durante los próximos días de Semana Santa.





Y cerró en sus últimas frases lanzando estas proclamas "¡Albaceteños y albaceteñas que me escucháis: No os dejéis robar vuestra Semana Santa, no la malvendáis a quienes quieren aprovecharse de ella para otros fines por muy nobles y justificables que estos puedan parecer!".

"¡No la despojéis de su sentido más profundo que es de la contemplación y adoración de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo, no la confundáis con un acontecimiento folclórico o exhibicionista, no la mercantilicéis ni la malvendáis!".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"¡Conservadla como un tesoro de vuestra identidad y como una herencia que habéis recibido de vuestros mayores y que tenéis el deber de transmitirla tal cual a las generaciones venideras, a vuestros hijos y a vuestros nietos!".

"¡Vividla con serena intensidad sin frivolidad ni vanagloria. Dejad que os despierte un sentimiento religioso tal vez abandonado o descuidado y experimentaréis una sana alegría, una sensación de haber sido fieles a un patrimonio que os honra y dignifica!".

Intervención del presidente de la Junta de Cofradías

El presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Albacete, Antonio Martín, desde que llegara al cargo hace unos años, siempre aprovecha este momento del pregón para ser agradecido con muchas personas e instituciones, pero también reivindicativo.

En el primer apartado, Martín se mostró contento con el “Ayuntamiento de Albacete por subirnos 4.000 euros la ayuda y hacer una campaña de publicidad de la Semana Santa de Albacete fuera de nuestra Región con la Asociación Provincial de hostelería y Turismo, en Valencia”.

El presidente pidió a las instituciones, incluso a una que “no nos recibe desde hace siete años” que presuman de la Semana Santa, “que nos creamos juntos que tenemos una gran Semana Santa y que la mimen con mayúsculas como se hace en otros pueblos o ciudades del país con Semanas Santas mejores, iguales o peores”.

Antonio Martín añadió al final de su intervención los proyectos que la Junta de Cofradías aún tiene pendientes y que pasan por tener que buscar un nuevo local a la espera de que se haga realidad el proyecto de “Casa Hermandad/Casa Museo que deseamos que sea una realidad y en cuanto pase Semana Santa se constituirá un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a preparar ese proyecto, aunque hasta el momento tengamos que conformarnos con un pequeño local que a fecha de hoy buscamos a toda prisa pero no encontramos” –indicó-.

Y por último expresó su deseo de que en las próximas semanas “firmemos el contrato para comenzar con la escultura homenaje a los cofrades de Semana Santa y que es deseo de esta Junta de Cofradías, a espera del informe de los técnicos del Ayuntamiento, y que será colocada frente a la escalinata de la puerta principal de la S. I. Catedral o en sus inmediaciones”.