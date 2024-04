Alfonso, de Hostal Los Bronces, celebra el auge turístico tras las lluvias de la borrasca Nelson

La borrasca Nelson llegó a la provincia de Albacete dejando precipitaciones muy importantes en algunos puntos. En Riópar un pluviómetro registraba casi 138 litros por metro cuadro.

El agua es vida y el agua en el nacimiento del Río Mundo se traduce en la llegada de numerosos turistas, que no quieren perderse este acontecimiento. Así lo explica en Cope Albacete, Alfonso, es el dueño del Hostal Los Bronces, muy próximo al nacimiento del Río Mundo: “el acontecimiento de esta última lluvia, digamos que nos ha venido, como dicen, ´ni que pintado´. Ha venido bien para todo el aspecto de aquí del paraje de los canales del río Mundo, concretamente lo que es el nacimiento del río Mundo”. Y añade: “Es un gran acontecimiento, y como te he dicho, vida para el pueblo, y no solo, para nosotros, sino para todas las comarcas que hay por aquí alrededor”.

Se trata de una de las estampas más impresionantes de Castilla-La Mancha. Las intensas lluvias caídas se traducen en los reventones de los Chorros del Río Mundo, que dejan a turistas y visitantes estupefactos ante la magia de la naturaleza, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

“Hemos tenido una afluencia de agua bastante grande, un importante incremento de agua, que ha hecho que reviente un par de veces el nacimiento de Río Mundo. Y esto conlleva más turistas, tanto lo que ha sido esta Semana Santa como los siguientes fines de semana”.



Mayor afluencia de turistas

El 80 por ciento de los establecimientos y sector hostelero de esta zona viven de los turistas y acontecimientos como este hacen que lleguen a colgar el cartel de “completo”.

“Esto nos repercute a nosotros de forma positiva, tenemos más reservas de establecimientos hoteleros, de casas rurales. de reservas de comidas. El agua es vida y aquí a nosotros, concretamente es vida y riqueza para nosotros porque nos trae gran afluencia de turismo. Nosotros vivimos del turismo y en este aspecto, el nacimiento del río Mundo, es primordial”.

Situación similar la que vemos en Vianos, con más de 130 litros por metro cuadrado; en Yeste fueron 112, o en Paterna del madera superando los 80.

Por el contrario, Nelson no fue tan generoso con otros puntos de la provincia como Chinchilla con 23 litros o incluso la capital, donde apenas se han registrado 30 litros.