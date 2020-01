Mariano de la Viña: "Los médicos no se mojan sobre si volveré a torear"

"Cada día cuando me levanto me pongo una nueva meta". En plena recuperación, por muy lenta que ésta sea, el banderillero de Enrique Ponce, el albaceteño Mariano de la Viña, ha tenido tiempo de pensar y repensar: sobre su carrera, sobre la vida y sobre los regalos que en forma de cariño le ha tributado todo el mundo.

El destrozo en el cuerpo de Mariano es aún grande, especialmente en la pierna izquierda, aunque De la Viña tiene claro que hay tener paciencia y que es pronto para saber si volverá o no a los ruedos: "cuando le pregunto a don Carlos (Val Carreres) o a Pascual González Masegosa no me dicen nada y entiendo que aún no se quieran mojar".

Con absoluta devoción y respeto habla el albaceteño del cirujano que le salvó la vida en la plaza de toros de Zaragoza. Mariano recuerda cómo en los 42 días que pasó en la clínica Quirón de la capital maña, Val Carreres se sentaba junto a él para hablar: "primero me contó con detalle cómo tuvo que obrar para salvarme y luego ya lo que hacíamos era hablar de cualquier cosa, de toros o de caza, que también le gusta mucho".

A ambos, a Val Carreres y a Mariano de la Viña, la afición albaceteña va a tributar este fin de semana un homenaje en sendos escenarios. El sábado será en el Museo Municipal de la capital, mientras que el domingo se repetirá el mismo cartel en las XXXI Jornadas Taurinas de Tarazona de la Mancha. Sobre ambos reconocimientos, Mariano saca a relucir su humildad explicando que "a lo mejor es demasiado pronto. Yo lo agradezco enormemente pero quizá deberíamos haber esperado un poco más".

Momento de emoción

En la entrevista que puedes escuchar en esta misma noticia o en la sección de Audios de esta web, De la Viña, reconoce con emoción que las fuerzas para la recuperación le han llegado de la gente su familia, de la gente, que se ha portado increíble conmigo, especialmente la de Albacete" y por supuesto de Maite, su mujer, siempre a los pies de su cama durante la hospitalización y vuelve a salir alguna lágrima de sus ojos cuando cuenta su despertar y le preguntó a Maite: "¿Que ha pasado? ¿Qué me ha pillado un toro? ¿Ayer?". Y su mujer le dijo "Hace siete días...".