Susana Rodríguez: "La decisión tomada por el COI, aunque con cierta demora, creo que ha sido la acertada"

En Deportes Cope Albacete, hemos entrevistado a la albaceteña Susana Rodríguez, árbitro internacional de voleibol.

Aquí puedes escuchar la entrevista completa a la albaceteña Susana Rodríguez, árbitro internacional de voleibol

Con tan solo 22 años fue la primera mujer en arbitral un partido de la máxima categoría masculina del voleibol español, rompiendo barreras y abriendo el camino a otras mujeres. “Empecé muy jovencita en el tema arbitral, tuve la gran suerte y la gran responsabilidad al mismo tiempo. Con 22 años ascendí a la máxima categoría del voleibol español, era la primera mujer y me tocó romper muchas barreras, no solo en el momento sino también con posterioridad, porque era un mundo donde lo que más había era hombres. Entonces, que llegara una niña con 22 años y que de repente, empezara a hacerse un huequecillo ahí, pues no todo el mundo lo supo entender pero con constancia, responsabilidad y compromiso, fui demostrando que podía estar también a su nivel y que podía ser una más”, explica Susana.

El coronavirus ha obligado a posponer los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, hasta 2021, aunque seguirán llamándose 'JJ. OO. Tokio 2020'. “La decisión tomada por el Comité Olímpico, aunque con cierta demora y tal vez, por la presión a la que le han sometido desde varios países, creo que ha sido la acertada, ha imperado el sentido común. Esta pandemia es una pandemia que afecta a todo el mundo, es una pandemia global y someternos al riesgo, tanto a los atletas como técnicos, jueces, árbitros y público en general, que pudiera acudir a los JJ. OO. era un riesgo demasiado grande e innecesario. Creo que, es una decisión correcta. A lo mejor hay gente, que se los puede perder porque quizás era su última oportunidad para ir a unos Juegos Olímpicos y puede ser algo, decepcionante para ellos pero debe de primar la salud”, afirma la albaceteña.

El aplazamiento de los JJ. OO. de Tokio es un alivio para muchos deportistas, ya que podrán llegar en buenas condiciones a los Juegos, aunque todavía no hay fecha concreta, como máximo se pueden celebrar en verano de 2021. También, hay deportistas para los que Tokio 2020 iban a ser sus últimos Juegos y eso, les ha trastocado los planes.

A nivel personal, Susana Rodríguez está viviendo esta situación de crisis debido al COVID-19, “como creo que todos los españoles, en la medida de lo posible intentando quedarme en casa y solo salir para cuestiones necesarias como pueda ser el supermercado y la farmacia. Es nuestro granito de arena, el que podemos poner todos nosotros ahora mismo, para erradicar esta pandemia y que no se propague más”.

La albaceteña Susana Rodríguez cuenta con una larga experiencia internacional. En los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 dirigió el partido por el tercer y cuarto puesto, y cuatro años más tarde arbitró la final olímpica femenina en Río 2016. “Me considero afortunada porque no es fácil llegar a unos Juegos Olímpicos y sí que es cierto que, he tenido la oportunidad y el privilegio de poder estar en los JJ. OO. de Londres y de Río, y han sido dos experiencias fantásticas. Destacar un solo recuerdo es complicado porque es un cúmulo de sensaciones y cada vez que hablo de los Juegos Olímpicos se me ponen los pelos de punta, porque es un evento completamente diferente al resto, empezando por el ambiente que se vive en la ciudad que lo organiza y el ambiente que tenemos el grupo que está en esa competición. De Londres destaco, además de la medalla de bronce, el partido de cuartos de final, que tuve la suerte de dirigir entre China y Japón que fue un partido precioso. Todos los sets, con la mínima diferencia de puntos y fue un espectáculo impresionante y siempre, va a estar grabado en mi memoria. Y de Río, el partido de la final, que fue un partido maravilloso con dos grandes selecciones como Serbia y China, con un público totalmente volcado con los dos equipos. Río de Janeiro vive el voleibol de una manera especial. Podría destacar muchos más recuerdos”.

Los JJ. OO. celebrados en Tokio serán los terceros Juegos Olímpicos para Susana Rodríguez como árbitro de voleibol. Sin duda, todo un logro en el mundo del deporte, “me siento privilegiada porque si ya de por sí, es muy complicado estar en unos JJ. OO. imagínate en tres consecutivos. Es una fortuna y una responsabilidad, porque no solo te representas a ti misma sino que estás representando al colectivo arbitral de tu país. Solo somos siete árbitros de Europa en Tokio y confío que aunque se pospongan los Juegos a 2121 seguirán contando con el mismo grupo de árbitros”.

En cuanto al deportista o partido que más ha impresionado a Susana comenta, “tengo como ídolos a muchos deportistas españoles, de los actuales me maravilla la fuerza de Carolina Marín, de Rafa Nadal, Lydia Valentín. Como equipos, destacar la selección de baloncesto o de balonmano, que me parece que son unos guerreros tremendos. No podría decir uno solo. En mi disciplina recuerdo muchos partidos, una final de Liga Mundial que se celebró en Madrid en la plaza de toros de Vista Alegre, que enfrentaba a dos grandes selecciones y que nos dieron un espectáculo tremendo”.

Susana Rodríguez compagina su trabajo como árbitro internacional con su trabajo en una entidad financiera, “no podemos vivir del mundo del arbitraje, tenemos que ganarnos la vida de otra manera y yo llevo compaginando mi actividad profesional en una entidad financiera con mi actividad arbitral desde hace muchos años. Uso mis vacaciones y permisos sin sueldo para poder hacer las dos actividades, y aunque supone que no tenga vacaciones para mí porque todo es para el voleibol, ha merecido la pena hacerlo durante los últimos 20 años”.

Referente en el mundo del arbitraje, Susana Rodríguez da este consejo a los más jóvenes, “los logros se consiguen con mucha disciplina, constancia y esfuerzo. Me he dedicado a un deporte de equipo, ese respeto al rival me lo he llevado también al tema arbitral. El primer árbitro de un partido sino tiene un buen segundo árbitro o buenos jueces de línea, nunca podrá llegar a ser nadie, es un trabajo en equipo en toda su esencia. Estos valores que el deporte me da dado en la vida los valoro muchísimo porque me han permitido crecer y crear mi personalidad. Les diría a los chavales que están empezando, que estudien mucho las reglas y tengan esa mano derecha para poder interpretar las reglas, en su justa medida”.

El deporte es una carera de fondo y se podría hacer un paralelismo con la cuarentena que estamos viviendo, Susasna también envía un mensaje de ánimo, “a la gente que está confinada en sus casas, decirles que el tiempo pasa más rápido de lo que pensamos. Nuestro sacrificio es mínimo si tenemos en cuenta, el que está haciendo el sanitario, los empleados de supermercados, farmacéuticos y otros servicios de bienes esenciales. Si queremos que esta pandemia se erradique, este pequeño esfuerzo de quedarnos en casa será nada. Es muy importante, ser conscientes de la realidad de la situación y que vamos a poder ayudar a que esto se erradique quedándonos en casa”.