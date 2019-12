Ramis: "En casa estamos en deuda"

El Albacete Balompié recibe al Extremadura este viernes, 6 de diciembre a las 12:00 horas.

Ramis cuenta con la baja de Capezzi por molestias en el isquio. Alberto Benito ha evolucionado bien, pero es duda por el esguince que sufrió la pasada jornada. José Antonio Caro, ya recuperado, puede ser la opción en defensa. Pedro Sánchez sufre una molestia y también el cuerpo técnico lo tiene que valorar. Y finalmente, Zozulia y Manaj están recuperados y disponibles, y todo parece indicar que formarán pareja en la delantera.

“Tengo una idea, que tengo que acabar de perfilarla un poco y en función de las molestias de jugadores se refiere, tomaré una decisión y mañana elegiremos los que creemos, como siempre, que son los que mejor se adaptan a este partido” comenta el técnico del Albacete.

El Extremadura llega al Carlos Belmonte, penúltimo en la tabla con 16 puntos. Es el equipo de Segunda División, que más encuentros ha perdido esta temporada. En 18 jornadas, suma 10 derrotas, 4 victorias y 4 empates.

Llegan dolidos, tras caer en el Francisco de la Hera por 0 a 1 ante Las Palmas con un gol de penalti. Un partido, donde los azulgrana gozaron de ocasiones e incluso lograron marcar, pero el tanto del empate, tras la revisión del VAR fue invalidado por fuera de juego. El técnico Manuel Alfredo Mosquera confía en revertir la situación de su equipo.

Mientras, el Albacete es el conjunto de Segunda que menos goles marca, tan solo 13 pero es cierto, que los rentabiliza bien y por ello, ocupa la novena posición en la tabla con 26 puntos. Por delante del equipo manchego, Málaga y Deportivo suman 14 goles a favor y el equipo de Almendralejo 16.

Albacete y Extremadura son equipos con llegada al área rival, pero con falta de gol.

Ramis, reconoce que el Albacete en casa, no han conseguido los resultados que querían y para él los números del rival son anecdóticos. “Me parece un muy buen equipo, con muy buenos jugadores, los hemos visto muchos partidos y las sensaciones no sé corresponde con la posición clasificadora, con lo cual los niveles de alerta y de concentración por nuestra parte, no deben de bajar nada. La Segunda División, ya nos ha enseñado que cualquier partido si no haces las cosas bien y no mantienes esos niveles de concentración es trampa, con lo cual no pensamos en ningún momento, que en el campo se va reflejar de forma rotunda la situación de uno y de otro.

El míster del Albacete, Luis Miguel Ramis ha comentado que tienen muchas ganas de poder vivir otra mañana de fútbol bonita, donde disfruten tanto afición como jugadores. “A nadie se les escapa, que en casa estamos en deuda con los resultados y es nuestra ilusión y ambición, sumar esos tres puntos y encadenarlos con unas buenas sensaciones y revertir los resultado, que hemos tenido en el Belmonte y posicionarnos en la tabla en un lugar inmejorable, teniendo en cuenta las jornadas que llevamos”.

Como ya les contamos el miércoles, piden tres años de cárcel para el jugador del Albacete, Eddy Silvestre. El motivo, la supuesta difusión de un vídeo sexual. En San Sebastián se ha ordenado apertura de juicio contra 3 futbolistas acusados de grabar y difundir sin consentimiento un vídeo en el que mantenían relaciones sexuales con una mujer en 2016. La Fiscalía y la acusación particular piden cinco años para Sergi Enrich, jugador del Eibar; para Antonio Luna ahora en el Rayo Vallecano; y para quién difundió las imágenes, Eddy Silvestre, también ex jugador del Eibar piden de dos a tres años de cárcel.

“Lo he visto bien. He hablado con él, está tranquilo y ha entrenado bien. Es una situación, por la que tiene que pasar y la información que tengo es la que tenéis vosotros” ha comentado Ramis.