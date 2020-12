El Bonillo convierte su campo de golf en un circuito ciclo cross

Entre grandes medidas de seguridad por el Covid19 se celebraba el I Ciclocross Campo Municipal de Golf La Lagunilla en El Bonillo. En la prueba élite-sub-23 masculina se imponía el ciclista catalán Albert Poblet (Vic-ETB Club Natació), mientras que en la femenina de la misma categoría lo hacía la siete veces campeona de España élite, Aida Nuño (Río Miera-Cantabria Deporte).

Junto a Poblet completaban el podio élite-sub-23 el nuevo Campeón de Castilla La Mancha élite, Francisco Carretero (On Bike), segundo, y Manuel Sánchez (Mundo Bike), tercero. “Estoy muy contento con el triunfo. He salido fuerte y rápido me he puesto en cabeza. En la cuarta vuelta Carretero ha cometido un fallo en la zona de tablones y lo he aprovechado para coger unos segundos que me han valido para conseguir la victoria. Además, el viento ha hecho que el circuito se hiciera duro, sobre todo en las rectas”, manifestaba Poblet al finalizar su carrera. Mientras que Nuño era flanqueada en el pedestal por la primera corredora sub-23 y vigente Campeona de España, Sofía Rodríguez (Sopela Women Team) y Natalia Sáez (SYA Motor Ford-Respetar 1,5). “Estoy muy contenta con la victoria. No sabía como me iba a encontrar, ya que corrí ayer en Villa del Prado, y desde el comienzo me he sentido bien. He puesto un fuerte ritmo para abrir hueco desde el inicio y me ha servido para ganar”, manifestaba Nuño, quien puntualizaba que “el circuito ha sido muy divertido y completo”.

Los nuevos Campeones de Ciclocross de Castilla-La Mancha en este 2020 son Rodrigo Segovia (CD Cuenca Enamora ) en la categoría de alevines; David Carretero (CC On Bike), en cadetes; Luis Vilar (PC Arguisuelas), en sub-23; Francisco Carretero (On Bike), en élite; David Íñiguez (CC J. Polo), en máster-30; Juan Martínez (Bicicletas Rumbo), en máster 40; Bibiano Martínez (CD Training Zone Tarancón), en máster-50; y Mariano Escobar (Bicicletas Rumbo), en máster-60.

El Ayuntamiento de El Bonillo, junto con la Federación de Castilla-La Mancha de Ciclismo, la Diputación de Albacete y la empresa MSO Events by Factory Cactus, organizaban este evento en el que participaban 220 ciclocrossistas venidos de diversos lugares del territorio nacional, para disputar una nueva prueba que se desarrollaba por el green del Campo Municipal de Golf de La Lagunilla. Todos los corredores tuvieron que completar varias vueltas a un circuito de 3.200 metros sobre terreno de camino y herbáceo, en el que no faltaron zonas técnicas y zigzagueantes entre pinares, bancos de arena, obstáculos de troncos, montículos y largas rectas.

La asturiana Aída Nuño se imponía con autoridad

La ciclista asturiana Aida Nuño imponía un fuerte ritmo desde el inicio de carrera que le valía para destacarse en solitario y conseguir la victoria tras 43 minutos de carrera por el Campo Municipal de Golf La Lagunilla. Segunda y primera sub-23 finalizaba la vigente Campeona de España, Sofía Rodríguez, y tercera la también ciclista sub-23, Natalia Sáez. El pódium élite lo completaban Cristina Arconada (EnBici) y Rocío Núñez (Bikery). En sub-23 el tercer puesto era para Lucía Aguilar (Kenza Lap Team).

En el resto de categorías de féminas las victorias eran para Laia Bosch (Ataraxia Club Ciclista) en cadetes, por delante de Carla Pérez (Fundación José Sabater) y Valeria Mouro (Txorierriko Nesken Taldea). En junior la corredora más rápida era la madrileña Noelia Ortiz (Sanse) que superaba al sprint a Naia Arregi (Seguros Bilbao-Miribilla) y, completaba el podio, Selena Maza (Elsenduro). Y en máster-40 la segunda clasificada en la Copa de España, Angélica García (Uves Bikes), ganaba con mucha autoridad, por delante de Carmen Pérez (CC Alcubikes) y Carmen Arellano (CC Puente Tocinos).

Gutiérrez y González dominan en sus carreras de cadete y junior

En la primera manga partían los cadetes y nada más darse la salida se distanciaba Diego Gutiérrez (Stefano Garzelli Team) que ganaba por delante de Gari Ugarte (Zatika Goierri) y Alejandro Ruiz (Juan Giner-GSport). Y en junior se imponía el ciclista asturiano Miguel González (Cube CX Team), que era acompañado en el podio por los ciclistas de la selección guipuzcoana Aimar Erostarbe y Ander Altuna.

Los más pequeños, las escuelas

A las 3 y media de la tarde salían los ciclocrossistas más pequeños, los de las categorías de escuelas. Los diversos podios eran formados por Noel Rodrigo, Miguel López y Aimar Pina en la categoría de promesas; Carmen Tormo, Irene García y Olivia Segovia, en féminas principantes; Martín García y Gerard Marqués, en principiantes; Leyre Pérez, Gema Tornero y Gisela López, en féminas alevines; Mauro Morte, Rodrigo Segovia (Campeón de Castilla-La Mancha) y Aitor Escribano, en alevines; Laura Lucas, Rocío Álvarez y Carolina Tormo, en féminas infantiles; Eric Igual, Luis Bernabéu y Jordi Fernández, en infantiles.

La entrega de trofeos y maillots era realizada por el alcalde de El Bonillo, Juan Gil; el concejal de Deportes, Manuel Rubio; el gerente del Club de Golf La Lagunilla, Damián García; el delegado de Deportes de la Diputación Provincial de Albacete, Daniel Sancha; el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros; el seleccionador de ciclocross de Castilla-La Mancha, Fernando García-Abad; y el director Técnico de la carrera, Antonio Martínez.