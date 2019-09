Barri: "Tenemos que seguir mejorando en la fluidez con balón"

LaLiga de Fútbol Profesional facilitó esta semana, el importe máximo que cada club puede gastar. En Segunda División, en primera posición se encuentra el Girona con 29 millones de euros, le sigue el Rayo Vallecano con 19 y el Almería con 18. Mirandés, Ponferradina y Fuenlabrada ocupan los últimos lugares con algo más de 4 millones.

El Albacete Balompié, en estas cuatro jornadas, se ha medido a equipos que tienen un límite salarial mayor. El conjunto manchego, se encuentra en mitad de la tabla, con casi 8 millones. Sporting y Deportivo tienen un importe máximo de poco más de 11 millones.

Diego Barri ha comparecido en sala de prensa y ha valorado el inicio de temporada. Afirma que se han enfrentado a equipos de mucha entidad y opina que al equipo le falta un poco más de fluidez con balón, pero está convencido de que los resultados se van a empezar a ver, fruto del trabajo diario. “Creo que las sesaciones no son del todo buenas, a veces. Está claro que tenemos que mejorar. Todavía faltan piezas por acoplar. Quizás hay que darle un poco de tiempo a este equipo, pero la realidad es que hemos jugado cuatro partidos contra cuatro rivales muy duros, y son unos de los equipos más potentes de la categoría. Tres partidos fuera de casa, un inicio de campeonato muy difícil y al final son 6 puntos y poco a poco sabemos que tenemos que seguir mejorando. Pero con 6 puntos en el bolsillo va a ser más fácil para nosotros. Como ya he dicho, nosotros tenemos claro que tenemos que seguir mejorando en la fluidez con balón para poder tener más acercamientos a la porteria contraria y llegar con más claridad", piensa Barri.

El conjunto de Ramis se ejercita a puerta cerrada con la ausencia de Nico Gorosito por lesión y recupera a Rey Manaj, tras estar concentrado con Albania. El Albacete recibe al Tenerife este domingo 15 de septiembre, a las 12 del mediodía en el Carlos Belmonte. Barri opina que, "contra el Tenerife va a ser un partido muy serio. Tienen una baja importante para ellos que es la de Luis Milla, que me paarece un excelente futbolista. Bajar ese nivel de exigencia para nosotros sería un error, en el vestuario lo hemos comentado que es un rival muy complicado. Va a ser un partido muy difícil, como los anteriores y creo que si nosotros estamos a nuestro mejor nivel podemos ganarlo".

El centrocampista salmantino, se encuentra en un buen momento. De hecho, ha sido elegido como el mejor jugador del mes de agosto resultado del esfuerzo. Un premio, que elige la afición albaceteña a través de las redes sociales. Barri afirma que está muy contento porque dice que ahora le están saliendo las cosas como él quería y en su mente está seguir mejorando. “Estoy muy contento porque por ahora me están saliendo las cosas como quería. Ojalá siga así, siga mejorando y creciendo”.

El técnico del Albacete, Luis Miguel Ramis insiste mucho en llevar al límite los partidos, algo que para Barri también es importante. “Esa es la clave del fútbol de competición, hoy en día lo dice el míster y yo estoy completamente de acuerdo. Si no vas al límite, al 100%, no puedes ganar a nadie. Ya puedes ser muy bueno, un equipazo que jueges contra quien jueges como no vayas al cien por cien es muy difícil que consigas nada. Es fútbol de élite, fútbol profesional y eso funciona así. Creo que si nosotros no estamos al nivel que tenemos que estar y tenemos la exigencia competitiva que se requiere, es imposioble que podamos sacar los partidos adelante. Creo que hasta ahora, el equipo la está teniendo".

