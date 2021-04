Libisosa se convertirá en el segundo Parque Arqueológico de Albacete

El Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha daba recientemente el primer paso para que el yacimiento de Libisosa en Lezuza, se convierta en el sexto parque arqueológico de la Comunidad Autónoma.

El inicio de incoación de este expediente servirá para "hacer realidad uno de los compromisos" del Gobierno con este Parque, según manifestó la Consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Regional.

Las excavaciones arqueológicas en Libisosa comenzaron en el año 1996 y, desde entonces hasta el año 2010, se han llevado a cabo campañas anuales promovidas y financiadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, contando con la ayuda material y la colaboración del Ayuntamiento de Lezuza y la Diputación de Albacete.

En Libisosa dejaron sus huellas la prehistoria, las civilizaciones íbera y romana y la etapa medieval.

El enclave de Libisosa se alza en el llamado “cerro del castillo” en Lezuza, en la zona occidental de la provincia de Albacete. Un lugar privilegiado desde los albores de la humanidad, y habitado desde la Prehistoria hasta la Edad Media.

“Los primeros testimonios arqueológicos de ocupación del cerro se remontan al Bronce Final, en virtud del hallazgo de cerámicas a mano prehistóricas dispersas por el yacimiento, con tan solo una concentración especial en el Sector 2, en el que además parece haber huellas de hábitat, y donde van acompañadas de vasijas a torno grises, que ubican este contexto en un arco del S. IX/VIII al VI a.C., en el momento de transición entre el Bronce Final y el Hierro I/Orientalizante. La continuidad del hábitat en época ibérica antigua resulta dentro de la lógica, y diversos son los factores que hacen pensar en un rol nuclear de este oppidum en su comarca. Pero, de momento, más allá del eco (reutilización de monumentos funerarios, cerámica ática residual) no existe todavía un sector del yacimiento donde se hayan localizado unas estructuras de este período, entre otras cosas porque la continuidad habitativa en las fases posteriores y su excelente conservación no han permitido de momento profundizar en la estratigrafía. En cambio, del Ibérico Pleno sí se han encontrado restos de estructuras en el punto más septentrional excavado hasta la fecha en el yacimiento, el Sector 19. Se trata de una superficie de 240 m², un espacio limitado, un islote hasta la fecha, que contiene cinco ambientes o departamentos, aunque, eso sí, con un nutrido conjunto de objetos cerámicos ibéricos excelentemente conservados”.“Este lugar parece destruirse en el siglo III a.C., y no se volverá a habitar”.

Fuente: https://www.um.es/proyectolibisosa

Los romanos llegaron a esta próspera ciudad íbera, en el año 180 a.C. atraídos por el río y por su valor estratégico y defensivo, cobrando tal importancia que formaba parte de las principales vías de comunicación de la península, como es la Via Heraclea, antiguo camino previo a la llegada de los romanos, y quienes la utilizaron para su penetración y conquista de Hispania ,pasando a denominarse Augusta en gran parte de su recorrido, posteriormente.

La ciudad era el paso desde la Meseta hacia Andalucía y de Levante a Extremadura y Portugal. Este cruce de caminos era vital para que Roma emprendiese la conquista del sur de la península. Después de amurallarla, el Imperio declaró a esta población colonia romana Libisosa Forum Augustana.

Libisosa 25 años después

José Uroz, Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Alicante, hasta su reciente jubilación en 2018, fue el creador y director científico del Proyecto Libisosa desde 1996, hasta 2018 .Es el coautor del proyecto museológico y de la Carta Arqueológica municipal de Lezuza, y gracias a su empeño y tenacidad hoy Libisosa es conocida en el mundo.

Héctor Uroz, su hijo, es profesor Asociado de Historia Antigua de la Universidad de Murcia, institución en la que además desempeña las labores de Coordinador de Calidad y Coordinador Internacional del Grado en Historia. Doctor y Licenciado en Historia con Premio Extraordinario por la Universidad de Alicante, es codirector del Proyecto Libisosa desde 2006, en cuyas excavaciones ya había participado como estudiante desde 1998, y más adelante como investigador F.P.U. del Ministerio de Educación. Sus líneas de investigación son la Iconografía y religión ibérica, la romanización y la cultura material ibérica y romana tardorrepublicana y la Arqueología pompeyana.

Con motivo de la inminente creación del nuevo parque arqueológico de Castilla La Mancha, el segundo de Albacete, en Libisosa, nos hemos puesto en contacto con Héctor Uroz, que nos cuenta en la entrevista que hemos mantenido, los hallazgos, descubrimientos e importancia del conocimiento que el yacimiento viene aportando desde las primeras excavaciones, que se iniciaron desde la parca documentación existente que en ese momento se tenía, pensando que se trataba solo de una colonia romana.

Uroz nos cuenta que tan “solo se ha excavado en el diez por ciento del yacimiento”, y se muestra convencido que “lo mejor está por descubrir.

Un cuarto de siglo de trabajos que han creado lazos de amistad entre el equipo técnico, estudiantes y estudiosos y los habitantes de Lezuza. Gracias al yacimiento se han formado muchos arqueólogos, como el actual codirector, Héctor Uroz, que ha pasado mas de media vida dedicado a él.

Aunque aun no es Parque Arqueológico, el complejo se puede visitar desde hace años

Los hallazgos de cerámica, y joyas pueden visitarse en el Centro de Interpretación Sociocultural Agripina, en la localidad de Lezuza.

De Miércoles a Viernes, de 9:00 a 15:00 h.

Visita al fondo museográfico y al yacimiento para visitas guiadas destinadas al público en general y visitas concertadas con determinados colectivos (colegios, institutos, asociaciones, etc.). En ambos casos se requiere cita previa.

Sábados, domingos, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:30 h. destinadas al público en general. Se requiere cita previa.

Entrada:

Normal:3 € (Servicio de guía: colección museográfica+yacimiento )

Reducida:2 €. (Grupos de más de 10 personas, jubilados, niños menores de 12 años y amigos de los museos).

Gratuita: entrada a colección museográfica

Servicio de guía gratuito: primer domingo de cada mes

El centro socio-cultural Agripina funciona como centro de interpretación del yacimiento de Libisosa contando con una sala de exposiciones de la colección museográfica, sala de audiovisuales y salón de actos. Es un centro moderno, dependiente del Ayuntamiento de Lezuza, con accesibilidad total.

La duración de la visita guiada es de tres horas y media, y no se aconseja a personas con movilidad reducida, debido a la orografía del terreno.

teléfono de contacto: 967 354 001.

Email: oficinadeturismolezuza@gmail.com