De la cuarta planta del Perpétuo Socorro a tener 346.000 seguidores en Youtube

Este próximo día 20 de diciembre a las 19:00 horas, en el Centro Comercial Albacenter en Albacete, tendrá lugar uno de los eventos sin duda, más atractivos de este comienzo del periodo navideño.

Los Influencers EXI (4,1 millones de suscriptores), Jesus Crazy y Oscarito, Gigiis y Mister Peke, son colaboradores de AFAEPS (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental), donde hace menos de un mes grabaron y publicaron un videoclip, cuya temática es la prevención del suicidio juvenil; donando a dicha Asociación los derechos musicales de la misma.

A este evento, asistirán más Youtubers como son Cilio (3,8 millones de suscriptores), Androslb (3,2 millones de suscriptores) y Chico Gamerr (+ de 500 mil suscriptores).

Y a la cabeza de todos ellos y presentando el evento estará Jesús Crazy, artista y youtuber albaceteño que actualmente cuenta con 346 mil suscriptores en Youtube. Responsable junto a Albacenter y a AFAEPS de traer a Albacete todos estos Influencer y Youtubers.

Además todos ellos, siguen con sus colaboraciones sociales. La semana pasada grabaron una serie de ficción ambientada en un instituto y estuvieron apoyando la petición de implantación de un ciclo formativo de grado superior de Informática por parte del IES Doctor Alarcón Santón (La Roda) para el próximo curso escolar, completando así todo el recorrido de FP de Informática en el centro, ya que actualmente cuentan con FP básico y FP de grado medio.

Una trayectoria loca para un youtuber 'crazy'

Con motivo de este evento, el presentador de este evento, Jesús Crazy, ha pasado por los micrófonos de COPE Albacete para hablar de las actividades en Albacenter y también de su trayectoria en este mundo de youtubers e influencers. Sobre The Youtuber's Show, una oportunidad perfecta "para mezclar que los seguidores puedan conocernos, con música, actividades, e interactuar con ellos".

Crazy es actualmente el youtuber de Albacete con más suscriptores en Youtube con unos 360.000 que se acercan a conocer su contenido y sus canciones. Este camino de éxito digital no ha estado precisamente lleno de rosas, ya que según afirmaba el albaceteño "hace 13 años terminé en la cuarta planta (psiquiatría) del Hospital Perpétuo Socorro tras sufrir un brote psicótico y estuve 10 días ingreso". De aquella etapa, Jesús Crazy dice echar de menos esa faceta loca, ya que "era un loco alegre, simpático", y esa locura es la que le ha dado su sobrenombre en redes sociales.

Tras esta complicada etapa, Jesús decidió ser activista de la enfermedad mental aprovechando también el privilegio que le da su posición en el mundo de los youtubers, de esta manera no pierde esa reivindicación social, "hay que dar un mensaje, porque lo que ocurre en todas las familias y casas es que suele a ver alguien sufriendo una enfermedad mental", Crazy continúa afirmando que "cuando uno se engaña así mísmo durante mucho tiempo, eso al final explota y entonces es cuando aparece la ansiedad y la enfermedad mental".

También ha habido tiempo para hablar del puesto de Jesús, un cuarentero, en un mundo plagado y dominado por los 'millenials', "yo soy el abuelete de youtube, la mayoría de estos chicos ronda los 18 años y gracias a ellos he empezado a crecer y a que se me conozca", afirmaba entre risas admitiendo también que en algunos aspectos se encuentra algo 'desfasado', "esto es un cambio generacional, la mayoría no tienen Facebook y a mí me miran con cara rara'.

Estos jóvenes, reyes de internet, también contribuyen al objetivo de Jesús de utilizar esa posición para concienciar con temas muy importantes, por esa razón algunos de estos youtubers con hasta 4 millones de seguidores, como en el caso de EXI, se sumarán a iniciativas como "empezar a dar charlas en los institutos para entender mejoer esta nueva forma de comunicación y enseñar seguridad en internet".

Tiempo también para la emotividad, ya que después de hacer un recorrido a su carrera en youtube con más de 7 años de trabajo, y de como después de pasar por la planta de psiquiatría durante 10 días, era ahora como su trabajo llegaba a gente (346.000 suscriptores, y creciendo) de todos los países hispanohablantes "la gente que es famosa en redes sociales son el futuro. Yo he estado 7 años haciendo canciones y me emociono pensando que ahora gracias a ellos veo que mi trabajo empieza a dar sus frutos".