Inaugurando, que es gerundio

"A partir del próximo martes la maquinaria propagandística tiene que frenar, pero, hasta entonces, esto es un no parar de primeras piedras, maquetas, planos, pico, pala y cascos. Hemos visto como el presidente de Castilla-La Mancha se retrataba para un acto tan cargado de altruismo como es donar sangre. Ya habíamos visto a Emiliano García-Page tomándose la tensión o haciéndose un electro, pero por un voto, qué no daría por un voto.

No se me olvida la imagen de un solar de Barrax en el que, todos de traje, uno a uno, desde el gerente de la sanidad pública albaceteña, Ibrahim Hernández, hasta nuestro presidente, se hicieron fotografiar mientras caían las palas de tierra en el agujero. Si no hay consultorio que inaugurar, póngame kilo y cuarta de piedra. Y si no hay centro de salud, sírvame una maqueta.

Después de cuatro años de campaña eterna, me pregunto qué le pasa a un político cuando ve un casco de obra. Es tal la atracción, que se lo calzan en cualquier circunstancia. De hecho, en la hemeroteca de Diario Sanitario aún guardamos esa imagen con casco en el aparcamiento del Hospital General Universitario de Albacete. En un fondo negro como boca de lobo se paseaba el presidente con sus cargos provinciales. La imagen es de 2017. Hagan ustedes las cuentas. Seis años después, el parking en cuestión sigue cerrado a cal y canto.

Y mientras unos están a pan y circo, en las Urgencias del Hospital General, las únicas hospitalarias de la capital, los profesionales de la sanidad pública insisten en que el barco hace aguas. No hace falta que les recuerde lo que pasó en marzo de 2020. ¿Hemos aprendido de los errores? Pues no, porque la clave en política es no reconocerlos.

Pues aquí no pasa nada. Por cierto, ¿ha llegado a sus buzones un panfleto, con forma de periódico, que habla de las bondades sanitarias de las que disfruta Albacete? Realidades en paralelo. Ellos siempre verán una y los pacientes sufriremos otra muy distinta".