Día de Todos los Santos

Mariado Artega reflexiona sobre el último evento que vistió de moda la Plaza del Altozano a la vez, que se fija en el próxima celebración, la Festividad de Todos los Santos:

"Todavía estoy con la boca abierta. Si hace unos meses me dicen que la Plaza del Altozano se va a convertir en una enorme pasarela de moda abarrotada de público, no me lo habría creído. Y esto es lo que pasó hace unos días en Albacete.

Creo que es una prueba más del despertar que está experimentando la ciudad y de las ganas de los albaceteños por salir a la calle y alternar. Me encanta. Síntoma de salud y de modernidad. Este es el camino.

En unos días celebramos la Festividad de Todos los Santos, que es el gran homenaje colectivo a las personas queridas que han fallecido. Siempre me ha parecido una fiesta entrañable por la tradición que supone. Su coincidencia con Halloween parece que la ha relegado a un segundo plano y es una pena, porque las tradiciones españolas hay que mantenerlas.

Recuerdo cuando era niña que acompañaba todos los años a mis abuelos a limpiar y decorar con flores las tumbas de los familiares. Y lo recuerdo como una excursión emocionante en la que siempre se incluía un recorrido por los rincones más curiosos del Cementerio de Albacete.

Siempre había un movimiento inusual de familiares cargados con cubos de agua, paños y centros de flores, cogiendo turno para utilizar las enormes escaleras portátiles.

Tras el arreglo de las tumbas tocaba la parte más entretenida. Gracias a las explicaciones de mis abuelos conocí la tumba del torero, la de la hija del carpintero cuyo nicho era una casa de muñecas hecha de madera, los panteones del pasillo central que desembocan en la antigua Capilla, las estatuas gigantes flanqueadas por enormes columnas que decoran algunas tumbas y las tumbas más antiguas, de finales del s.XIX y principios del s.XX que se mantenían de pie a duras penas. Cualquier forma es válida cuando se trata de recordar a un ser querido.

Todo ello mezclado con olor a clavel, saludos vecinales y mucha emoción. Al volver, tocaba comprar los dulces típicos: buñuelos de crema, tallos y palos de santo.

Hoy en día, el Cementerio se ha adaptado a los nuevos tiempos e incluso tiene un Jardín del Reposo para los que descansan eternamente de una manera menos convencional y más sostenible.

Sea como sea, merece la pena conservar esta tradición y vivirla como el gran homenaje que es a nuestros seres queridos".