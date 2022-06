Nuevas cotizaciones para cereales y leguminosas

En la Lonja de La Mancha se reunían de nuevo este jueves, las mesas de Frutos Secos, Cereales y Leguminosas y Ovino.

Tanto en la de Frutos Secos, como en la del Ovino los precios han repetido, o no han cotizado.

En plena campaña de recogida del cereal, en la mesa de Cereales y Leguminosas si han habido movimientos y nuevas cotizaciones para muchos de los productos, como las lentejas.

Jorge Navarro, presidente de la Lonja de La Mancha nos lo ha contado en detalle, y al final de este texto, puedes encontrar la hoja de las cotizaciones, donde aparece un error, como nos explicaba el presidente, al que puedes escuchar en el archivo de audio.

Los cerealistas no están contentos

Jorge Navarro, nos ha explicado que esta campaña es la más cara de la historia, por los altos costes de los productos que para el desarrollo de la cosecha son necesarios. Partiendo del combustible, el gasoleo, pasando por los fertilizantes y fitosanitarios, o la electricidad, entre otros imputs, que no pueden repercutirse en el precio del producto.

La climatología, con el golpe de calor del mes de mayo, ha provocado una importante merma en las producciones de avenas, trigos, centeno o triticale, que presentan un grano pequeño y con un bajo peso específico.

Aunque el precio del cereal está al alza, las bajas producciones harán que la ganancia sea escasa o nula.

Expectantes ante las producciones en el resto del mundo

Castilla La Mancha, pero aún más Castilla León sufrirán un importante descenso de producción, no así Andalucía, que estaba recolectando cuando el calor se echó encima. La cosecha en España no cubrirá la demanda, y no habiendo stock de la anterior será necesario comprar cereales de la UE, como Francia que es mayor productor del continente, y ver que ocurre en centro Europa, y que ocurrirá con las cosechas de Rusia y Ucrania, que mantienen el conflicto.