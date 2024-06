Personas sordas: "Somos los últimos en enterarnos de lo que sucede en Cantabria"

Entre 2000 y 3000 personas en Cantabria utilizan la lengua de signos. Un colectivo que tiene que lidiar con muchas barreras en su día a día, como reconoce, Lucia González, presidenta de Fescan (Federación de Asociaciones de personas sordas en Cantabria).

"El acceso a la información es uno de los principales problemas. Nos enteramos más tarde que cualquier otra persona y no es normal. Hacen falta intérpretes en lengua de signos para podernos enterar", explica Lucia.

La lengua de signos es oficial desde el año 2007, sin embargo, Lucia asegura que se sienten discriminados, ya que no se utiliza como debería. "Me encantan las películas y no puedo verlas porque nadie las interpreta. No puedo ir al cine, no tengo acceso a él. Me gustaría ir al teatro y tampoco puedo porque no es accesible. Son detallitos pequeños, pero que nos condicionan bastante".

Este 14 de junio se celebra el día Nacional de la lengua de signos y la Federación ha preparado charlas, mesas informativas, una canción grupal y la lectura de un manifiesto. Su intención es salir a la calle para denunciar que todavía falta mucho por hacer y que lo que no quieren es quedarse en casa.

"Queda mucho por hacer. Falta acceso a la Universidad, a la educación secundaria. No tenemos intérprete para acceder a la educación superior como el resto. Tenemos muchas barreras, pero las más importantes son el acceso a la información, y a la educación". Para la presidenta de Fescan, hace falta más sensibilidad hacia este colectivo.





Mejorar la accesibilidad por parte de las instituciones es algo fundamental en todo este problema. La Federación considera que se le debería tener más en cuenta, "lo mejor es contactar con nosotros y darles soluciones. Somos los que conocemos a la comunidad sorda, su lengua, su cultura".

Gracias al reglamento que se aprobó hace ya diez años, se está poniendo en práctica la ley para mejorar la accesibilidad a las personas sordas, sin embargo, son necesarias algunas mejoras como.... "Nos hace falta que esa interpretación que se ve en televisión sea de calidad. El tamaño del cuadrado que sale algunas veces en la pantalla, que sea un poco más grande para poder verlo porque es chiquitin", explica Lucia.

En definitiva, tienen claro que sus derechos son exactamente iguales que los de cualquier otra minoría.