La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, imparte este mes dos cursos que tratan de fomentar la empleabilidad de los jóvenes a través del aprendizaje acerca de las posibilidades que ofrece tanto Instagram como la realidad virtual y aumentada.

Los cursos tendrán lugar en las instalaciones de la Escuela Oficial de Tiempo Libre y permitirán a los participantes crear una estrategia en Instagram o hacer un recorrido global por los conceptos y aplicaciones de la realidad virtual y aumentada, los tipos de metaverso y las posibilidades de negocio que ofrecen, entre otros contenidos.

El primero de ellos abordará las posibilidades que ofrece Instagram tanto a pequeños como a medianos negocios que quieran utilizar esta red social para abrir su abanico de clientes y establecer un contacto diferente. Para Roberto Castañeda, CEO de "The North Waves", agencia especializada en gestión de comunicación, "las RRSS son la imagen de tu empresa. Al igual que tú no pondrías a cualquiera delante del mostrador de tu tienda, tampoco deberías de responsabilizar a una persona que no se dedica a las RRSS a gestionar tu marca personal. Si lo haces, lo haces bien".

"Es raro que los beneficios de las RRSS sean directos. Pero, ¿qué hacemos a día de hoy cuando tenemos que elegir un restaurante para cenar? Inmediatamente, lo buscamos en Instagram. El que mejor presencia tenga, es el que se lleva el gato al agua. Un retorno indirecto de tu buena gestión en redes sociales", manifiesta Castañeda.

"EL 70% DE MIS PEDIDOS VIENEN A TRAVÉS DE INSTAGRAM"

Sin embargo, David, dueño de "La Quesona", afirma que la gran mayoría de los encargos que tiene semanalmente llegan a través de las redes sociales: "El boca a boca es importante, pero lo que he conseguido gracias a Instagram era impensable. 7 de cada 10 pedidos los gestiono a través de esta red social. Además, se ponen en contacto conmigo desde diferentes partes de España e incluso del mundo. Es una pena que todavía no pueda permitirme realizar envíos fuera de nuestra comunidad".

"Cuando abrí la tienda, no pensaba contratar a nadie para que me llevara las RRSS. Yo tenía mi móvil y además me gustaba, de forma amateur, el tema de la fotografía y de los videos, pero desde la primera semana vi totalmente necesario el dar una imagen profesional a mi marca. Que todas las publicaciones tengan sentido, una armonía, es fundamental. Al final, no es lo mismo que lo grabe yo con el móvil a que venga una agencia con focos, cámaras... Cuanto más profesional es todo, más impacto vas a causar en los potenciales clientes", afirma David.

Además, por otro lado, el curso 'Realidad Virtual, Retail y Meta Horizon Workrooms', que se impartirá los días se impartirá los días 22, 23 y 24 de abril en horario de 9:30 a 13:30 horas, examina los cambios introducidos por la realidad virtual y la realidad aumentada en el comercio minorista, que ha permitido redibujar las experiencias de compra y la interacción del cliente con los productos.