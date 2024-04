El Gobierno de Cantabria reconoce que hay mucho que mejorar de cara al próximo Año Jubilar Leganiego

Este domingo 14 de abril se cerró, después de 365 días, la Puerta del Perdón en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Con un balance que deja más de 300.000 visitantes y 16.000 peregrinos que han obtenido su acreditación.

Un cierre que ha contado con la presencia de todo el Gobierno de Cantabria, así como también con figuras del anterior ejecutivo, como el ex consejero de Turismo, Francisco Javier López Marcano, o el exvicepresidente regional, Pablo Zuloaga.

La presidenta, María José Sáenz de Buruaga, ha destacado lo extraordinario del acontecimiento que estamos viviendo. No solo por ser de interés público, sino también religioso, cultural, social y turístico. Estamos decididos a seguir realzando el camino lebaniego, sus habitantes, su patrimonio cultural y también natural, así como sus valores», asegura Buruaga para quien hay que seguir apostando por este camino como parte de una estrategia para “diversificar, desestacionalizar e internacionalizar nuestro turismo, convirtiendo a Cantabria en ese destino que puede ofrecer experiencias las cuatro estaciones del año».

Para el gobierno, el balance que nos deja este año jubilar es muy digno aunque más discreto por su impacto turístico en la región y en la comarca lebaniega. Por ello, el ejecutivo está trabajando ya y preparando el próximo que será en 2028 porque “el camino continúa" y debe permanecer más allá de la celebración de esta efeméride. "Mucho trabajo por delante para que el próximo, sea un verdadero éxito y para consolidar este camino que tiene que ser una referencia en España y Europea".

Por delante, explica Buruaga, tienen una hoja de ruta bien clara, con una estrategia de gestión que pasa por promocionar este camino de forma continuada, con una proyección interna nacional y también internacional. "También generar sinergias y emprender actuaciones de carácter estructural, muy vinculadas a la población y al territorio, así como realizar mejoras de inversiones y servicios que tienen que acompañar a este año jubilar".





Balance no tan positivo para la oposición. Quien fuese ex consejero de turismo en el anterior Gobierno de Cantabria y encargado de abrir la puerta hace ya un año, Francisco Javier López Marcano, no se siente satisfecho con estos números. "No puedo sentirme plenamente satisfecho porque sigo pensando que al año santo no le ha sentado nada bien, que los dos primeros meses hubiese un consejero y después otro".

Para Marcano, ese cambio ha perturbado la programación y las posibilidades de trabajo. "Las intenciones y hechos con los que se inició este año Jubilar, difieren mucho de los hechos con los que se acaba. No me refiero al aspecto religioso, sino al promocional". Por todo ello y por su carácter exigente, el ex consejero de turismo considera que no es para estar satisfecho.