Extraviar a un hijo durante las vacaciones ¿Te ha pasado alguna vez?

Seguro que alguna vez te ha pasado, que en vacaciones has perdido u olvidado algo que llevabas

Cuando hacemos la maleta, solemos hacer una lista de lo que no debe faltar en nuestro equipaje para poder disfrutar a tope de esos días. Sin embargo, a lo largo que van pasando los días nos relajamos, nuestra mente está más pendiente de descansar y desconectar, lo que hace que cuando finalizan nuestras vacaciones, perdemos esa tensión y atención con la que las iniciábamos y ahí es cuando llega la pérdida.

Según estudio, de una agencia de viajes, siete de cada diez españoles pierden algún objeto durante la época estival.





OBJETOS MÁS PERDIDOS

Los expertos aseguran que ropa, tecnología, juguetes, gafas, bolsos y mochilas son los objetos más extraviados. Siendo las joyas y el dinero lo que menos perdemos.

Si lo miramos por porcentaje, la situación queda así.

Ropa (68%). Tecnología (62%). Juguetes (57%). Gafas (42%). Bolsos, mochilas y carteras (37%). Libros (30%). Llaves (22%). Joyas (8%). Relojes (7%). Dinero (5%).

Las gorras, bañadores y ropa interior son los objetos más extraviados, mientras que en el caso de la tecnología destacan cargadores, auriculares y USB. En cuanto a joyas, lo que más se pierden son pendientes, colgantes y anillos.

Pero los objetos no es lo único que se pierde, algunas personas incluso llegan a perder a alguno de sus hijos durante sus vacaciones, aunque durante un corto periodo de tiempo.

Los lugares más comunes en los que perder a los niños son en la playa, en la piscina, en un centro comercial, en un parque temático o en el hotel donde estaban de vacaciones. Eso sí, el tiempo de pérdida y el susto que te llevas no es muy largo, ya que la pérdida del menor se limita a unos escasos 5 minutos.

En cuanto a la recuperación de los objetos, la gran mayoría no los vuelve a recuperar, o bien porque no saben donde los han perdido, o porque el establecimiento no los encuentra, o porque directamente no los reclaman.