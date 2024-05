Endometriosis: una enfermedad solo de mujeres incomprendida por la sociedad

190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva sufren Endometriosis, y si nos paramos a mirar en España son más de dos millones las que lo sufren. Una enfermedad silenciosa que provoca una carga física y mental considerable para las mujeres que lo padecen.

Este es el caso de la cantante cántabra, Vicky Gastelo, que está recogiendo 1500 firmas para llevar al congreso una iniciativa para promover campañas de sensibilización para normalizarla de cara a la sociedad y que haya unidades multidisciplinares en todas las ciudades españolas.

La endometriosis es una patología benigna que aparece en los tejidos fuera del endometrio, en cualquier parte del cuerpo. Provoca dolores y hay diferentes niveles, ya que hay gente que puede tener muchos dolores y al revés. Una situación que Vicky la vivió en primera persona, "los dolores son muy incapacitantes, llegue a tener hemorragias hasta perder el conocimiento e ingresos", explica.









A Vicky tardaron mucho en diagnosticarle la enfermedad," yo tuve la regla con 11 años y mis padres no sabían qué hacer conmigo. Los dolores eran horribles y me hacían estar en la cama, los calmantes no me hacían nada. Hasta que no intenté ser madre unos años más tarde no me dijeron lo que tenía".

Vicky explica que no existen tratamientos concretos para esta enfermedad, únicamente te dan analgésicos para quitar el dolor, algo que no siempre funciona y que hizo a la cantante acudir a otros tratamientos alternativos. "Tuve que irme a Barcelona y allí me controlaron la alimentación, ya que hay alimentos inflamatorios y una buena dieta antiinflamatoria ayuda mucho a controlar el dolor", asegura. También la acupuntura y la osteopatía ginecológica la ayudó bastante.

Por último, la cantante ha querido lanzar un mensaje "hay mucha gente que sufre dolores raros como dolor en las lumbares, en la pierna e incluso en el estómago. Pues eso puede ser endometriosis y animo a la gente a que se lo miren"