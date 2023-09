Santander cree que la zona de bajas emisiones no es "el único camino" para mejorar el aire

El concejal de Fomento de Santander, César Díaz, ha opinado que instaurar una zona de bajas emisiones en la ciudad "es un camino para conseguir mejoras en la calidad del aire", pero ha asegurado que "no es el único camino que existe".

A preguntas de los medios de comunicación tras presentar unos autobuses eléctricos, Díaz ha afirmado que el Consistorio cumple "los plazos que establecen los fondos europeos para la implantación de las zonas de bajas emisiones" y la "hoja de ruta" que ha diseñado.

Esta hoja de ruta, ha explicado, pasa por instalar sensores en diferentes puntos de la ciudad "para captar datos que nos muestren el punto de partida" y en qué zonas se podría actuar y reducir la contaminación para no actuar "a ciegas".

El objetivo del Consistorio es "tomar decisiones" a lo largo del año 2024, ha incidido Díaz, quien ha asegurado que a partir de los datos que se obtengan de esos sensores, "habrá que plantear distintas alternativas" y comprobar si las restricciones en el tráfico, "realmente van a conseguir una mejora en la calidad del aire".

"Santander no tiene problemas de calidad del aire", ha asegurado el concejal, quien ha subrayado que la implantación de la zona de bajas emisiones "no es porque sí" y si el objetivo es lograr una mejora en la calidad del aire y este ya es bueno, no sería necesario "generar afecciones".

"Si ya lo tienes, igual es otra cosa la que tienes que hacer", ha opinado. Y ha considerado que se pueden "contar con los dedos de la mano" las zona de bajas emisiones en España y la mayoría de las ciudades comparten la visión de Santander. "Es una cuestión de sentido común", ha apuntado