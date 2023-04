Revilla: "Un pacto con el PP es posible. ¿Por qué no?

El Presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, no descarta un pacto de gobierno con el PP tras las elecciones municipales y regionales del 28 de mayo. En una entrevista en Cope ha confirmado que a diferencia de los anteriores comicios, ahora es una opción viable "en función de votos y programas". Ha recordado que ya han tenido "pactos con el PP 8 años y ahora no lo descartamos. Habrá que hablar", ha confirmado

A diferencia de las elecciones anteriores, ahora el PP y el PRC están muy igualados y repite como candidato porque si ahora se va su partido "sacaría 3 o 4 escaños menos. Que nadie dude que voy a aguantar estos cuatro años, si la salud me lo permite". Sobre su sucesión insiste en que “hay mucha gente” como Paula, Guillermo o Javier, en referencia a los consejeros de Presidencia, Ganadería o Industria.

Tren a Europa

Revilla también ha hecho público que el Parlamento Europeo ha votado a favor, con el apoyo del PNV, una enmienda de todos los partidos de Cantabria para que la región esté incluida en la Red Básica Europea de Ferrocarriles a través de Bilbao.

"Fui a Bruselas hace un año a convencer a los comisarios europeos de la necesidad del enlace de Cantabria con Europa a través de Bilbao y no tuve suerte. Esta mañana se ha votado favorablemente la enmienda y ahora los comisarios tienen la petición del Parlamento Europeo. Esto es un impulso para el proyecto y conectar con Bilbao es imprescindible"

Año Jubilar

A 3 días de la apertura de la Puerta del Perdón, Miguel Ángel Revilla ha recordado la importancia de Beato de Liébana y del monasterio de Santo Toribio en la tradición cristiana y espera una asistencia récord.

"Partimos de datos del mejor año que tuvimos, el anterior a la pandemia. Llegaron a Liébana 1.300.000 peregrinos y un impacto de 130 millones de euros y 2.000 empleos. Ahora las circunstancias son más positivas y esperamos más".

Sobre la trama en Obras Públicas, reitera que tiene "la conciencia tranquila" y que ha sido "un palo terrible" que un funcionario sea corrupto. "Eso puede ocurrir en todos los lados. Sus compañeros dicen que no sabían nada, gente que ha trabajado con él 20 años. Lo único que me alegro es que no haya ningún cargo político. Hemos obligado a que sean dos personas las que firmen las adjudicaciones de contratos para evitar que esta situación se repita en el futuro".

También ha recordado la "chapuza de los trenes" que exigía cabezas porque lo "ocultaron" dos años. "Yo solo pedí alguien de peso, no puse nombres. Cuando hay un error grave hay que rectificarlo. Lo más grave es que lo ocultaron. Eso es inadmisible", ha dicho.

Por último, ha matizado sus declaraciones sobre la salud mental de los madrileños de este miércoles.

"El covid fue una catástrofe para muchas personas. Sobre todo en ciudades como Madrid donde tenían que estar encerrados en pisos. Aquí en los pueblos la situación fue mucho mejor y por eso recomiendo que la gente huya de las grandes zonas urbanas, En las zonas rurales se tiene una salud mejor, una calidad de vida mejor y se puede trabajar con una buena red wifi desde allí. Por eso hay menos problemas mentales", ha concluido

