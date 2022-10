Quiñones: "Sí. Sí me gustaría ser candidata a la alcaldía de Santander"

Ainoa Quiñones, Delegada del Gobierno en Cantabria, ha dejado clara en esta entrevista su interés por ser candidata del PSOE a la alcaldía de Santander en las elecciones municipales del próximo mes de mayo. “Ahora mismo estoy centrada en mi trabajo como Delegada. En ello pongo todo mi esfuerzo y empeño para hacerlo lo mejor posible, pero si me preguntas si me gustaría, sí. Me gustaría porque me gusta la política y esta ciudad es una joya por la que se pueden hacer muchas cosas” ha respondido Quiñones.

La vicesecretaria general del PSOE en Santander ha recordado como desde el primer día que puso los pies en la Delegación del Gobierno se dijo que era para impulsar su carrera como candidata autonómica y ahora se dice que es para hacerlo a la alcaldía de Santander. “El trabajo que está haciendo el grupo municipal con su portavoz al frente, Daniel Fernández es extraordinario. Pero es verdad que me gusta la política y ser alcaldesa de una ciudad como Santander es una maravilla”.

Hablando de otros temas, Ainoa Quiñones se ha felicitado de que las últimas medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez vayan a beneficiar a más de 18.000 cántabros con calefacción central, que verán reducida su factura. Se suman así a los más de 12.000 hogares que ya se benefician en la región del Bono Social Térmico.

Quiñones ha hecho referencia también en esta entrevista a los incidentes y la seguridad ante los partidos del Racing de Santander. “Se que soy el centro de la diana para parte de los aficionados, pero los controles de seguridad van a continuar” ha asegurado la Delegada del Gobierno. Quiñones ha mostrado su deseo para que este tipo de altercados no se repitan y ha criticado a aquellos que atacan el trabajo realizado por las FCSE “muchas veces jugándose la vida” ha dicho.