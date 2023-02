"Que la familia del joven muerto en Castelar no espere justicia"

La pérdida de un ser querido es un duro golpe difícil de asimilar. Más cuando este se produce tras un accidente de tráfico y se trata de una persona joven. “Unos padres no están preparadas para despedir a un hijo. Es un golpe sumarísimo” cuenta en esta entrevista a COPE Cantabria la delegada de la Plataforma Stop Accidentes en Cantabria, Maribel Fernández.

Maribel sabe de lo que habla. En 2001 una conductora atropelló a su hijo Jonathan de 17 años cuando este iba al instituto. La conductora se dio a la fuga porque aseguró “que estaba oscuro y no notó nada” a pesar de que recorrió unos cuantos metros con el cuerpo de Jonathan en el capó de su vehículo y que la mochila rompió la luna del mismo.

La plataforma acompaña a los familiares de las víctimas en un momento en el que la negación es una de las primeras reacciones. “No te lo crees. Cuando te llaman para decirte lo ocurrido no crees que eso haya podido sucederle a tu hijo, tu marido… ¿Por qué? Te preguntas”.

Esa primera llamada también es difícil para quien la hace, por eso en Top Accidentes trabajan con los cuerpos policiales. “También es complicado para ellos. Ese primer contacto tiene que hacerse con mucho cariño” asegura Maribel.

El asesoramiento legal es otro de los campos en los que trabaja la plataforma y en este caso, la experiencia personal de Maribel Fernández le hace ser pesimista. No solo por lo que me pasó a mí, asegura, por la cantidad de casos que se ven en la asociación que las víctimas no esperen justicia.

“Es duro decirlo, pero que no esperen justicia, ¿qué vale una vida humana? Dos años de cárcel” se pregunta indignada Maribel en el mensaje que les envía a los familiares del joven muerte en el accidente de Castelar en Santander.