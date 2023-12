Navidades endeudadas: Algunos cántabros piden créditos para pagar deudas y disfrutar de las fiestas

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Al significado religioso unimos el meramente consumista; más allá del gasto habitual en la cesta de la compra navideña para las comidas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, comprar regalos a los familiares y seres queridos es un hábito imprescindible, sobre todo si hay pequeños en la casa.

La publicidad, además, invita a realizar más compras, por lo que es necesario seguir unas pautas para evitar el sobreconsumo y la compra por impulso. COPE Cantabria ha buscado estas pistas para no sucumbir a la tentación de comprar más de lo necesario, gracias a Francisco Bautista, coordinador de la Unión de Consumidores de Cantabria.

¿COMPRAMOS MÁS O MENOS QUE EN 2022?

Uno de los datos importantes es saber si los cántabros, por culpa de la inflación y la menor capacidad de ahorro, estamos a estas alturas de año gastando más o menos dinero que en 2022: "Aún no tenemos números ni datos cerrados, pero la sensación que está en la calle es que cuesta un poco llegar al nivel de consumo y gastos a los que estamos acostumbrados en otras temporadas. Parece que la inflación está pasando su factura. Productos como el aceite y el azúcar han subido espectacularmente, más del 50%... Ahora vienen compras de productos de fechas señaladas, productos frescos con incrementos del 100% perfectamente. Y esto para mucha gente es prohibitivo".

Y este incremento tiene una consecuencia triste para muchas familias, el endeudamiento: "Mucha gente se endeuda para comprar. Parece que hay que consumir de una manera que es la que te hace feliz, y si no lo haces ya no eres feliz ni como los demás. Eso nos lleva a temas como el de las tarjetas de crédito al consumo; estamos en el momento en el que la gente está pidiendo créditos para pagar los créditos anteriores. Algunos eran al 26%, que algunos han sido declarados nulos por el Supremo por ser usurarios".

RECOMENDACIONES:

Antes de realizar las compras navideñas, es necesario "planificar y anticipar las compras; adquirir con antelación los productos para poder comprarlos a menor precio", disponiendo además de más tiempo, comodidad, y menos aglomeraciones para realizar las compras.

El gran error es el de "comprar por impulso" al ver una oferta o precio llamativo en algún producto que no teníamos pensado adquirir. En la medida de lo posible, fijar "un presupuesto en el que se concrete la cantidad que tiene disponible para gastar y no salirse de él. Hacer listas y comparar precios, establecimientos, marcas y productos, para encontrar opciones de ahorro. Conocer tu entorno, comparar, dar una vuelta... y beneficiarte de los precios más bajos". Y sobre todo, "no te endeudes".

Puede parecer baladí, pero no lo es; si pagas en metálico, mejor que con tarjeta: "Comprar con tarjeta es muy fácil, casi no lo sientes. Parece que sufres más cuando das un billete que cuando pasas una tarjeta; eres más consciente de que estás comprando. Con tarjeta pagas sin sentir, y eso significa consumir sin sentir".

Otra recomendación es que, en el momento de la compra, hay que pedir y conservar el ticket o la factura, ya que para realizar cualquier gestión o reclamación le va a ser requerido con posterioridad a la compra. Si el servicio no le parece adecuado, o no está conforme con el producto que le han vendido, se puede pedir la hoja de reclamaciones. También hay que prestar atención a la información que figura en el etiquetado de los productos, especialmente la que se refiere a fechas de consumo, conservación e instrucciones de uso.

COMPRAS POR INTERNET:

En lo referente a las compras por internet, Bautista lamenta que "ya tenemos la tienda en la pantalla del móvil, y eso nos lleva de nuevo a la compra compulsiva. Primero, hay que elegir formas de pago seguras, y que no sea directamente a través de nuestra cuenta bancaria; a ser posible, con un medio interpuesto como 'Paypal', algo que no sea nuestra propia cuenta corriente porque en internet hay de todo y gente que está buscando hacerla...".

En cualquier caso, hay que comprobar si al inicio de la barra de direcciones aparece ‘https’, lo que indica que la página está utilizando una conexión segura.