Los trabajadores de Sidenor llevarán su reivindicaciones al Congreso

El comité de empresa de Sidenor llevará este martes sus reivindicaciones al Congreso, donde se reunirá con los grupos políticos de Unidas Podemos, PP, PSOE y PRC para tratar la situación que atraviesa la fábrica de Reinosa y los problemas de la comarca.



Así lo ha anunciado, durante la concentración de la plantilla frente a la planta de Reinosa, el presidente del comité, Sergio Fernández, quien ha explicado que estas reuniones nacen de la propuesta de Podemos e Izquierda Unida de Cantabria de mantener un encuentro con el grupo de esa formación en el Congreso.



"Hemos intentado que la visita no se cierre a una sola reunión para trasladar nuestra situación al mayor número de representantes posible", ha explicado el sindicalista.



Fernández ha destacado que el comité no solo va a poner sobre la mesa la situación de la fábrica sino también "la lucha de una comarca que quiere seguir teniendo vida en sus pueblos y trabajo para no tener que abandonar esta tierra", según recoge CCOO en un comunicado.



En las reuniones participarán además representantes sindicales de Forgings&Castings y Gamesa.



La plantilla ha sido convocada a una asamblea este miércoles, 10 de mayo, de 13.30 a 14.30 horas para informarles del resultado de las reuniones en Madrid y "hablar de las propuestas para los siguientes movimientos de reivindicación".



El comité (CCOO, UGT, USO y CSIF) ha reclamado asimismo información sobre los encuentros que, según su presidente, están manteniendo la dirección de la empresa y el Gobierno regional.



La concentración de este lunes ha sido la sexta que ha convocado el comité contra lo que califica de "plan de deslocalización y cierre de las instalaciones de Cantabria," tras la paralización del tren de laminación de la fábrica