La Guardia Civil detiene a 2 personas e impone 100 denuncias en Castro Urdiales por incumplir normas Covid

La Guardia Civil practicó este fin de semana dos detenciones y casi 150 denuncias en Castro Urdiales por incumplir en la mayoría de los casos las normas sanitarias por el Covid. Los detenidos fueron dos varones vecinos de Castro Urdiales, de 31 y 20 años de edad, como presunto autor, el primero, de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, y el segundo, por tener una orden de búsqueda, detención y personación en un Juzgado de Castro Urdiales.

El operativo desplegado por la Guardia Civil comenzó con controles en los acceso a la localidad y a las zonas de ocio, con la finalidad de encontrar armas, drogas, así como la presencia de personas procedentes de otras provincias que incumplieran la limitación de entrada en Cantabria.

También se desplegaron efectivos para la detección del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública “botellones”, principalmente en la zona de la iglesia de Castro Urdiales.

Por otro lado, el dispositivo estuvo presente en la zona de ocio, donde se actuó conjuntamente con un perro de la Guardia Civil especialista en detección de drogas.

Casi 150 denuncias

Además de las detenciones reseñadas, los agentes formularon casi 150 denuncias, de las cuales, cerca de 100 fueron por el incumplimiento de medidas sanitarias frente al covid, como el no uso de mascarilla, sobrepasar el número de personas que pueden reunirse, fumar en terrazas, consumo de bebidas alcohólicas sin estar sentado en las terrazas establecidas, no cumplir la limitación de movimiento en horario nocturno, así como no respetar la limitación de entrada en Cantabria.

Entre estas actuaciones se denunciaron a cuatro establecimientos, por el incumplimiento de diferentes medidas sanitarias. También se denunciaron a 27 jóvenes por realizar “botellón”. Otras 11 denuncias fueron por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, 3 por falta de respeto a los agentes y una por la tenencia de un arma blanca.

Durante los dispositivos de control de entrada en la localidad, se formuló una denuncia por circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas y otra por dar positivo en la prueba indiciaria a drogas. Igualmente se denunció a un conductor por intentar evitar un control, realizando con el vehículo una maniobra antirreglamentaria.

Agrede a un guardia civil en San Felices de Buelna

La Guardia Civil de los Corrales de Buelna, en las actuaciones que realizó el pasado fin de semana en prevención de la expansión del Covid 19, procedió en el día de ayer a la detención de un hombre de 37 años edad, y vecino de San Felices de Buelna, como presunto autor de un delito de atentado, desobediencia y resistencia a los agentes de la Autoridad.

El citado fue sorprendido por los agentes en la vía pública, mientras se encontraba en San Felices de Buelna, sobre las 22.30 horas.

Cuando intentaron identificarle con motivo de incumplir la limitación de movimiento en horario nocturno, el reseñado se negó en repetidas ocasiones a ser identificado, reaccionando de forma violenta, agrediendo a uno de los guardias civiles intervinientes, al tiempo que profería insultos y amenazas. Finalmente fue reducido por los agentes, procediendo a su detención.