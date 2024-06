¿Está tu comunidad entre las que más vehículos sin ITV tiene circulando por sus carreteras?

Aunque parezca mentira, el primer Reglamento para el mantenimiento de los coches en España apareció a principios del siglo XX, justo en el año 1900. Por aquel entonces, eran pocos los ciudadanos que tenían vehículo propio y los trámites consistían en una mínima revisión para poder circular sin problemas por la carretera.

En 1924 se publicó un Real Decreto en el que se establecía la necesidad de inspeccionar solo el alumbrado de los coches con el objetivo de evitar accidentes por las noches.

Ya en 1981 funcionaban las estaciones ITV, que desde ese año se convirtieron en los únicos lugares habilitados para hacer la revisión. Además, en 1983 se había establecido la obligación de llevar un distintivo que acredite que el vehículo estaba en óptimas condiciones técnicas, la famosa pegatina.

Pero la ITV, tal y como la conocemos ahora, no llega hasta 1985. Año en el que se establece el Real Decreto 2344/1985 que declara obligatoria la Inspección Técnica Vehicular para coches y motocicletas particulares.

EN CANTABRIA

34.074 vehículos no tienen la ITV en vigor en Cantabria. De ellos, 14.468 son turismos, 8.224 son motocicletas y 11.382 forman parte de otras categorías como furgonetas, camiones, ciclomotores y otros. Estas cifras corresponden a aquellos vehículos que, teniendo menos de 25 años, no tienen la ITV en vigor o no se ha tramitado su baja administrativa.

Dalos llamativos y preocupantes que, sin embargo, tienen en muchos casos una explicación sencilla: se trata de vehículos cuyos propietarios no los dan de baja en tráfico aunque no circulan con ellos. “Sobre todo en el caso de los ciclomotores se trata de razones nostálgicas” reconoce en COPE Cantabria José Miguel Tolosa, delegado de Tráfico en la región.

En Cantabria más de 34.000 vehículos no tienen la ITV en regla





La comparación de estos datos con el total de vehículos de menos de 25 años arroja que el 8,9% del parque no tiene la ITV en vigor en Cantabria. Esta cifra es del 5,1% en el caso de los turismos, 22,1% en el de las motocicletas y 18,3% en el resto de los vehículos.

Algunos conductores piensan que la Inspección Técnica de Vehículos es un trámite recaudatorio. Sin embargo, la realidad es que pasar la ITV reduce notablemente el riesgo de tener un accidente y mejora la seguridad en las carreteras.

Según Tolosa, la relación entra la siniestralidad y la edad de los vehículos es clara y también lo es que la mortalidad en accidentes con vehículos de más de 25 años es mayor, “y esto está íntimamente relacionado con la ITV”. Es, por tanto, una garantía para el conductor y el resto de los vehículos con los que comparte vía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La multa por no llevar la ITV en regla es de 200 euros





Según datos recogidos por Informes Mecánicos, las localidades cántabras con más vehículos sin la ITV en vigor son Santander, con 7.617 vehículos, Torrelavega, con 2.253, y Camargo, con 1.960.

EN ESPAÑA



Por comunidades, Baleares (16,7%), Comunidad Valenciana (12,3%) y Cataluña (11%) son las tres regiones con un mayor porcentaje total de vehículos que no tienen la ITV en vigor o que no han tramitado la baja administrativa. Las ciudades autónomas de Melilla (20,5%) y Ceuta (16,4%) registran también algunos de los porcentajes más altos.

Por otro lado, las comunidades con un menor porcentaje de vehículos en esta circunstancia son Madrid (7,1%), Navarra (7,5%) y La Rioja (7,5%).