Conducir con más de 65 años en Cantabria: "Hay que endurecer las pruebas de renovación del carnet"

El año pasado murieron en las carreteras españolas 1.145 personas, de las que un 28% eran mayores de 65 años. Si trasladamos los datos a la Unión Europea, uno de cada tres fallecidos en accidentes de tráfico superaba esa franja de edad.

Como parte del objetivo de reducir la cifra de fallecidos en las carreteras, laComisión de Transportes del Parlamento Europeoacaba de aprobar una nueva medida que afectará en la renovación del carnet a los conductores mayores de 65 años. Las pruebas médicas que deberán superar estos conductores serán más exigentes, y un médico se encargará de certificar que no existen problemas de visión, o de coordinación, que le impidan conducir.

SIN PRISA EN ESPAÑA:

Ante las medidas planteadas en Europa, cabe preguntarse cuándo se aplicarán en España. ¿Se van a endurecer estos controles en Cantabria? ¿Tienen conocimiento de estas medidas? De momento, la DGT reconoce que no hay nada establecido ni fijado por el momento, porque habría que modificar el reglamento de conductores del BOE, y el de los exámenes de los centros de reconocimientos médicos.

Para conocer la realidad de los centros de reconocimientos de conductores, COPE Cantabria charló este miércoles 24 de enero con Ana Isabel Méndez, directora de "Santyana" en Santander, uno de los centros que realizan estos test psicotécnicos. Puedes escuchar la entrevista pinchando debajo de la fotografía .

RESTRICCIONES O RETIRADA DEL CARNET:

Méndez asegura que, de momento, "no hay nada seguro ni fijo. No hay ningún cambio publicado en el reglamento de conductores. Por lo cual, se seguirá renovando el carnet a estas personas cada cinco años, salvo en el caso de personas que padezcan algún tipo de patología".

Para la directora, la respuesta a si en España deberían endurecerse los exámenes psicotécnicos a las personas mayores de 65 años es clara: "Sí que habría que endurecerlos algo más. En los últimos cambios en la DGT se incluyeron ciertas pruebas que van para casos de personas con deterioro cognitivo, porque hay gente con principio de Alzheimer, por ejemplo. Habría que realizar pruebas de atención y concentración, y según el resultado se procedería a restricciones para conducir, o incluso la retirada del carnet".

MISMO EXAMEN:

Quien más quien menos se puede llegar a plantear sirealizar el mismo examen psicotécnico a personas de cualquier edad es lo más adecuado a la hora de renovar el carnet, dado que hay estudios que evidencian que, según avanza la edad de los conductores, existe un mayor deterioro físico y psíquico que afecta a la conducción de manera negativa.

Méndez confirma que "sí, es el mismo para todo el mundo; las pruebas son las mismas, cardiacas, degenerativas... Hay casos donde los conductores sí que tienen que traer el informe médico del especialista que les está tratando. Reitero que, si el reconocimiento no es satisfactorio, se puede obligar a una posible reducción de la vigencia del carnet, e incluso aplicarle restricciones de velocidad, o si puede conducir por autovía, autopista, etc... Pero todo eso sería a la vista del informe médico. Las pruebas psicotécnicas siguen siendo las mismas, salvo que veamos que haya que realizar otras pruebas complementarias con personas de mayor edad".

PROHIBIR LA CONDUCCIÓN:

En España no hay límite de edad para conducir, aunque superados los 65 años sí que se tiene que realizar el examen psicotécnico con mayor asiduidad, concretamente cada 5 años. A los 70, 75, 80, y así sucesivamente. Muchos abogan por limitar a una edad máxima la conducción, y otros por condicionarla, como deja entrever Ana Isabel: "No hay una edad exacta recomendable para dejar de conducir, pero sí tendríamos que tomar esa decisión con conductores que tengan más despistes, pequeños accidentes... Pero creo que uno tendría que ser el que se planteara si está en condiciones o no de seguir conduciendo".