Con el uso generalizado de las mascarillas, ¿qué pasa con los sordos que no dominen el lenguaje de signos?

Las mascarillas son obligatorias en el transporte público, autobuses, trenes o taxis, pero ahora también se recomienda el uso en los espacios públicos. Esta situación perjudica claramente a las personas sordas de nuestra región, que necesitan leer los labios para comunicarse de una manera más sencilla.

De momento, las personas con problemas auditivos en Cantabria se sienten aisladas y faltas de información al respecto por parte del Gobierno. Hay sordos que se desenvuelven bien con el lenguaje de signos, pero otros no. Cristina Brandáriz es la Presidenta de FESCAN (Federación de Asociaciones de personas Sordas de Cantabria): “Las personas sordas están viviendo una situación complicada porque en su mayoría viven aisladas. Es cierto que hay herramientas tecnológicas que nos ayudan para poder comunicarnos, pero es un problema gordo. Hay mucha información importante, sobre todo por parte del Gobierno, que no nos llega y eso nos genera barreras y muchas dudas. El lenguaje de signos es fundamental, pero hay gente que no lo domina, o que no puede leer los labios. Con el uso cada vez más generalizado de la mascarilla, no sabemos muy bien cómo podemos solucionar esto...”.

Una dificultad evidente sucede a diario; les cuesta interpretar las caras de las personas con las que tienen que comunicarse en cualquier tienda, o supermercado: “Es horrible. Es imposible comunicarte, porque ni siquiera puedes ver la expresión facial de esa persona, si está enfadada, si le ha molestado algo... Es una barrera absoluta, desaparece la comunicación directamente”.

POSIBLES SOLUCIONES

Hay otras alternativas que podrían aliviar esta situación, como hacer mascarillas transparentes o recortarlas y poner un plástico en la parte de la boca: “Así podemos entender de manera global un mensaje, vale... pero es que esa mascarilla debería estar homologada. Es lo que me preocupa, que sigan las medidas de seguridad necesarias, que las que se usen sean seguras”.

También es muy complicado para ellos seguir las noticias o conocer las medidas que se van implantando a nivel nacional, dado que los representantes del gobierno central aparacen prácticamente a diario: “La televisión tiene barreras, la radio es obvio que no la escuchamos... la comunidad sorda tiene una sensación de aislamiento total. Al menos en las comparecencias de Sánchez aparece con su intérprete, pero no en toda la información. En Cantabria, en las ruedas de prensa del vicepresidente Pablo Zuloaga, también ha empezado a emplear intérpretes. Pero es que hay mensajes que no nos llegan, como vídeos en el Facebook del Gobierno de Cantabria importantes... se está subtitulando, pero podría mejorarse. Lo ideal es que se adaptara a la lengua de signos, pero todavía no se está haciendo”.