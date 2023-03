1.162 matrimonios se rompieron en Cantabria en 2022, un 7 por ciento menos que un año antes

Los órganos judiciales de Cantabria recibieron durante el pasado año 1.162 demandas de disolución matrimonial, lo que representa un descenso del 7 por ciento respecto a las registradas en 2021, cuando los procedimientos de este tipo que llegaron a los juzgados cántabros fueron 1.249.

Este descenso es mayor que el experimentado por el conjunto de las comunidades autónomas, donde las disoluciones matrimoniales en 2022 disminuyeron un 2,3 por ciento respecto a las registradas un año antes.

Los 1.162 procedimientos de disolución matrimonial ingresados en Cantabria representan una tasa de 198,8 demandas por cada 100.000 habitantes, levemente inferior a la de la media nacional, que se sitúa en 200,9.

Todos estos datos se desprenden del informe sobre la actividad de los juzgados de primera instancia con competencia en familia que trimestralmente elabora el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, y que ha sido difundido hoy con información relativa al cuarto trimestre de 2022 y a la anualidad completa.

En el mismo, figura que durante el pasado año los órganos judiciales de Cantabria registraron 430 peticiones de modificación de medidas acordadas en sentencia y 511 procedimientos para la fijación de medidas de guarda y custodia sobre menores nacidos en parejas no casadas y que se han disuelto

Disminuyen los divorcios y aumentan las separaciones

En el periodo analizado se presentaron en Cantabria 1.114 demandas de divorcio -cien menos que un año antes- y 48 de separación – trece más que en 2021-.

De esos 1.114 divorcios, la mayoría (678) fueron de mutuo acuerdo, un 12,6 por ciento menos que en 2021 (776); mientras que los no consensuados ascendieron a 436, prácticamente los mismos que un año antes (438).

En el caso de las separaciones, 32 fueron consensuadas, un 14,3 por ciento más que en 2021 (28), y 16, no consensuadas, un 128,6 por ciento más (7).

Por otro lado, los juzgados de primera instancia con competencia en familia de Cantabria no registraron ningún procedimiento de nulidad matrimonial durante todo 2022, al igual que en 2021.

Por partidos judiciales, en Santander se presentaron 529 demandas de disolución matrimonial (314 divorcios consensuados, 191 no acordados, 19 separaciones de mutuo acuerdo y 5 no acordadas) y en Torrelavega las demandas de este tipo ascendieron a 276 (153 divorcios consensuados, 109 no consensuados, 8 separaciones no acordadas y 6 separaciones de mutuo acuerdo).

En Castro Urdiales, las demandas de disolución matrimonial presentadas en 2022 fueron 94 (58 divorcios consensuados, 34 no consensuados y 2 separaciones de mutuo acuerdo), mientras que en Santoña estas demandas ascendieron a 79 (36 divorcios consensuados, 41 no consensuados, 1 separación de mutuo acuerdo y 1 no acordada).

En Medio Cudeyo, los juzgados registraron 78 demandas de disolución matrimonial (47 divorcios de mutuo acuerdo, 28 no acordados, 2 separaciones consensuadas y 1 no consensuada) y en Laredo, 57 (38 divorcios consensuados, 17 no consensuados, 1 separación de mutuo acuerdo y 1 separación no acordada).

Finalmente, en San Vicente de la Barquera, el juzgado registró 26 demandas de disolución matrimonial (19 divorcios de mutuo acuerdo, 6 no acordados y 1 separación de mutuo acuerdo), mientras que en Reinosa se recibieron 23 (13 divorcios consensuados y 10 no consensuados).