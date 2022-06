"Sí tuve ofertas para salir del Racing pero me quiero quedar; tengo la fuerza para que salgan bien las cosas"

El entrenador del Racing, Guillermo Fernández Romo, fue el protagonista principal de "Deportes Cope Cantabria" este viernes 10 de junio. El madrileño compartió mesa y mantel con Gerardo Sisniega y Jaime del Olmo en "El Hipódromo de Suso" (restaurante en la Avenida del Faro en Santander), y después charlaron durante más de media hora durante el programa, que se puedo escuchar en directo de 15:25 a 16:00 horas en Cope + Cantabria (105.6 FM)

. Puedes escuchar el programa completo pinchando debajo de la fotografía .

Entre otras cuestiones relativas a la próxima temporada en Segunda División, Romo analizó la salida de Manu Fajardo del organigrama técnico del Racing como secretario técnico al aceptar una oferta como ojeador de un club de Primera División (sin ser oficial, todo apunta a que será el Rayo Vallecano) y la llegada como director deportivo verdiblanco de Mikel Martija.

Guillermo se deshizo en elogios hacia el recién llegado: "Con Mikel Martija estoy muy bien. Me reúno con él todos los días. Estamos compartiendo todo. Él viene a un sitio donde ha habido éxito, donde se ha trabajado de una manera, y viene con la idea de sumar, de escucharnos, de ser capaz desde su trayectoria y conocimeinto de aportar buenas líneas en el camino en el que estamos... Yo me he encontrado a una persona excepcional, a un profesional que me gusta, que nos estamos llevando bien, y que tenemos que trabajar desde ya para conseguir esos retos. Somos como una pareja, pero sin sexo..." (risas)

Respecto a si la nueva perspectiva que se plantea desde el club para dar forma a la plantilla racinguista 22-23 le trastoca los planes del modo de trabajo que tenía pensado desarrollar ahora en Segunda, Romo fue tajante: “Estoy alineado totalmente con la línea de trabajo del Racing, porque si no me hubiera ido. Creo en el trabajo en equipo, en los buenos profesionales, en que nuestra mejor construcción va a ser con gente que apotrte, que sume, y estoy totalmente convencido que nos va a ayudar a ser mejores".

Entre otros titulares, Romo confesó que "sí he recibido ofertas tras el ascenso para ir a entrenar a otro club. Me quiero quedar aquí; tengo la fuerza para que nos salgan muy bien las cosas".