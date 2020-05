Sergio Ruiz sobre la foto de Banega: "En el Racing no hay quedadas; que hagan eso daña la imagen del resto"

Sergio Ruiz, astillerense y que cumple con esta 5 temporadas en el Racing (si contamos el año que estuvo en el Rayo Cantabria) ha ido ganando madurez y peso en el vestuario verdiblanco, llegando a ser uno de los capitanes del equipo. En una amplia entrevista con Jaime del Olmo, Sergio repasa en "Deportes Cope Cantabria" toda la actualidad del equipo, la situación contractual suya y del resto de compañeros que acaban contrato o cesión el 30 de junio, el trabajo físico, el cambio de sistema, la nueva realidad del fútbol sin público en las gradas, o la polémica fotografía colgada por el sevillista Banega (junto a otros 3 compañeros de equipo, Ocampos, 'Mudo' Vázquez y De Jong) saltándose las normas y protocolos establecidos por LaLiga para evitar riesgo de contagio del COVID-19 entre los futbolistas de Primera y Segunda División.

. ¿Qué tal lo llevas en estas semanas de vuelta a los entrenamientos en La Albericia?

Bueno, al final después de estar encerrado dos meses en casa estaba con ganas de ver a mis compañeros, volver a entrenar, de esa rutina que a veces no valoramos. Las sesiones están siendo un poco más durillas porque la competición está a la vuelta de la esquina, pero estamos con toda la ilusión del mundo de disputar estos 11 partidos que nos quedan.

. ¿Fue muy pesado el confinamiento? ¿Estabas deseando volver o preferías que todo esto hubiera acabado y se suspendiera la Liga como en Francia?

Personalmente no ha sido del todo duro, lo he sabido llevar más o menos bien. Realmente yo quería jugar los partidos y acabar, y que en el terreno de juego se decidiera quién debe salvarse y quién no. Las circunstancias no estaban claras y todo estaba un poco en el aire, pero ha habido una serie de protocolos y de ideas claras, y todo parece que va a volver a la normalidad, dentro de que los partidos serán a puerta cerrada y que tendremos que seguir unas medidas de seguridad importantes.

. Ayer hablé con Julio Martínez, y me confesó que tenía conocimiento de primera mano de que había jugadores de Primera que no querían volver, pero que publicamente no daban el paso a decirlo. Incluso Fali, con el revuelo que se creó, al final ha vuelto a entrenar... ¿Qué sensación se respira en el vestuario al respecto... rabia contenida, o se asume la decisión?

Siempre que esté por delante la salud, tanto la nuestra como la de nuestras familias, todos queríamos volver; el fútbol es a lo que nos dedicamos, nos gusta lo que hacemos, y todos queríamos jugar con ciertas garantías. Creíamos que el fútbol no era esencial y poner tantas vidas en juego no era necesario, si no se llegan a aprobar estas medidas. Al final todo ha salido bien, en el club se han llevado a cabo los controles y las medidas de forma muy estricta, y como se puede ver estamos todos limpios, entrenando, y de momento no ha pasado nada.

. Al final Sanidad ha dado el Ok... ¿Estás de acuerdo con que la Liga se reanude en semana y media, o es muy pronto?

Desde el primer momento, y desde que la plantilla firmó ese comunicado, dijimos que acatábamos todas las directrices y protocolos que desde el Gobierno fueran dictando. Creen que es el momento, nadie sabe mejor que ellos cómo va la situación de si hay riesgo o no, es su responsabilidad. Si se puede jugar a partir del día 8 será que se puede... Es verdad que en el aspecto físico los equipos no vamos a llegar en el mejor momento, pero hay que acatarlo.

. El consuelo es que es para todos los equipos igual...

Claro, eso es. Al final estamos en la misma situación; es cierto que habrá cambios, como las 5 sustituciones, las pausas para la hidratación... Nos ayudará en nuestra salud, esperemos que no haya lesiones.

. Durante el confinamiento pude hablar con Crespo y Figueras, y los dos eran tajantes con el hecho de que la vuelta podría estar bien, con entrenamientos escalonados, los test médicos... pero que ni hablar de las concentraciones... Parece que ahí los jugadores habéis ganado la batalla a Tebas y a LaLiga...

Sí, creo que todos los jugadores en esto hemos ido de la mano. Creíamos que después de estar dos meses encerrados en casa, el volver a estar concentrados unas semanas lejos de nuestras familias sin poder estar en contacto, pues a nivel mental y humano no era lo más adecuado, y más cuando las medidas que se están tomando se ha visto que son muy eficaces. Yo a nivel personal no quiero concentrarme, pero si en su momento nos obligan a hacerlo tendremos que acatarlo.

. Lo digo por la imagen de los 4 jugadores del Sevilla, que ha creado mucho revuelo por la incomprensible actitud de los futbolistas, unidos en una especie de barbacoa el sábado con sus parejas, con cachimbas y todo, sin mantener la distancia de seguridad ni protección con mascarillas para posar en una foto, y luego colgarla... ¿Qué te parece este hecho, y si crees que esto os hará pagar justos por pecadores?

Al final está claro que ellos están en el primer nivel, que son foco de atención, pero su actitud no se puede llevar a cabo y menos en estos momentos, cuando los jugadores estamos pidiendo más y más seguridad para poder jugar al fútbol y luego hacen estas cosas... han rectificado, han pedido perdón, ha quedado en una anécdota, pero al final daña un poco la imagen del resto de jugadores que exigimos la máxima seguridad.

. ¿En el Racing no hay quedadas, no?

No, no, de momento en el Racing no. Mientras el Gobierno no lo permita y tal y como estamos, todos los jugadores somos conscientes de lo que hay alrededor, de la gravedad del asunto, mantenemos siempre las medidas de seguridad y creo que estamos haciendo las cosas bien.

. Hablando de mantener la concentración solo en los entrenamientos y los partidos... No es tu caso pero, ¿han llegado a un acuerdo los jugadores para ampliar ese mes de más sus contratos o cesiones?

Sí, está hablado más o menos entre la plantilla y el club. Todos somos conscientes de que hay que terminar la liga, que todos tenemos que estar desde el principio hasta el final, y esta es una plantilla comprometida al 100%, que no hay problemas, todos queremos acabar y salvar al club. Estamos esperando acontecimientos, pero esta plantilla va a dar el nivel y va a estar unida hasta el final.

. ¿En tu caso hay alguna cláusula por la que, en caso de descenso a Segunda B, quedes libre?

No, no... Cuando firmé el contrato lo firmé con todas las consecuencias, tanto si estábamos en Segunda como en Segunda B. Sabía que quería quedarme y pase lo que pase mi intención, y espero que la del club, sea la de seguir en el Racing. Nunca digas nunca, pero tengo contrato y ojalá pueda estar muchos años aquí.

. Vamos ya al día a día... Mentalmente como te empleas tú y tus compañeros... ¿Notas cierto temor al meter la pierna en los rondos, en los ejercicios que estáis llevando a cabo ya grupales?

Para nada, una vez que ya estás en la intensidad de los entrenamientos y metido en ello, al final es como un entrenamiento normal. Es cierto que al haber muchas sesiones seguidas en tan poco periodo de tiempo, siempre hay que tener cuidado con las lesiones, cargas físicas... pero el cuerpo técnico lo está llevando muy bien, los jugadores también, y estamos con ganas de seguir mejorando y llegar en las mejores condiciones para cuando empiece la liga.

. Mención aparte el trabajo encomiable de Marcos Chena, el preparador físico, que se ha rebanado los sesos para encontrar la fórmula más amena para cada uno para que no perdiérais la forma. ¿Cómo os encontráis, físicamente?

La verdad es que Marcos, tanto estando confinados como ahora en los entrenamientos en La Albericia, dentro de lo que se puede está haciendo sesiones muy divertidas y entretenidas, donde los jugadores volvemos a tener esas ganas de volver a la rutina con normalidad. Al final estamos intentando retomar las cargas físicas necesarias para volver en las mejores condiciones.

. Pero se van a juntar varios partidos a la semana. ¿No es mucha carga para una plantilla que ya ha dado síntomas en varios jugadores que no son capaces de aguantar muchos partidos seguidos?

Al final lo bueno es que la plantilla es larga. Es verdad que son muchas jornadas en poco tiempo, el calor... pero bueno, el cuerpo técnico va a saber dosificar perfectamente los esfuerzos y a los jugadores, y a partir de ahí cada uno en su momento aportará su granito de arena, y como grupo que somos conseguir la salvación.

. ¿Os ha hablado Oltra de cómo va a plantear esos partidos, en plan: 'va a jugar todo el mundo, y quizá haya que rotar en los partidos titulares con habituales suplentes...'?

No nos lo ha dejado entrever, pero creo que es algo lógico. Quedan 11 partidos y es imposible que ningún jugador pueda disputar todos los minutos, porque al final no podrá mantener el nivel alto. Jugar cada 4 días con una preparación express es imposible, y tenemos que estar todos preparados para que en el momento que nos toque jugar dar lo máximo de nosotros. Y si nos toca estar fuera, pues a apoyar a los que estén jugando.

. ¿Le ha venido bien al equipo el cambio de sistema con tres centrales y dos carrileros?

Sí, en las últimas jornadas nos sentimos muy cómodos con este cambio; a nivel defensivo mejoramos mucho, los jugadores de banda de arriba tienen más libertad para descolgarse un poco más, hacer su juego... Y más allá de las sensaciones, los resultados estaban siendo buenos. Esperemos seguir en la misma línea, el míster parece querer seguir jugando así lo que resta de temporada. Estamos preparando ya esos partidos con la máxima ilusión.

. ¿Cómo crees que afectará el jugar a puerta cerrada, se pierde el factor campo?

Sí, sin duda. Dentro de que juegas en tu campo como local, donde juegas siempre, y más o menos lo conoces y dominas un poco más, al final no tener a tu afición al lado es un obstáculo más. Todo es adaptarse, creo que al final lo más difícil va a ser mantener la concentración dentro del terreno de juego sin que haya gente en las gradas, y centrarte en que no es un entrenamiento y sí un partido.

. Lo peor sería los desplazamientos a sitios lejanos y con mucho calor, como Extremadura por ejemplo...

Sí, es algo que habrá que tener en cuenta en esta época de verano. Imagino que LaLiga lo tenga en cuenta para preservar la salud. Son momentos en los que vamos a pasar calor, vamos a tener que sufrir, pero es lo que toca y lo tenemos que afrontar.

. La última... Dame las razones por la que la afición del Racing debe esperar lo mejor de vosotros en la reanudación, y que podáis remontar esos 7 puntos con la salvación... ¿Va a ser clave el partido contra el Lugo?

Es cierto que ganar al Lugo sería un punto de inflexión importante. Después de las buenas sensaciones que dejamos en los últimos partidos, ganarles sería refrendarlas, volver a meter a la gente y que vean que estamos a punto de salir del descenso. Decirles que estamos con la máxima ilusión, preparándonos a tope. Tenemos muchas ganas de disputar estos 11 partidos y salir del descenso; y que desde fuera, como sea, nos sigan apoyando porque lo daremos todo.