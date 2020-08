El Racing se pone en marcha: el miércoles se hacen los test del Covid, y el jueves arrancan los entrenamientos

El Racing ha dado a conocer la fecha en la que comenzará la pretemporada 2020/21. Será inminente, este miércoles 19 de agosto, aunque el primer momento en que la plantilla y el cuerpo técnico encabezado por Javier Rozada se vestirán de corto está programado para el jueves por la tarde.

El estreno de la nueva campaña para el Racing estaba prevista para el pasado 10 de agosto, pero fue aplazado por no tener clara la situación de la región en cuanto a la incidencia del coronavirus durante los meses de verano, ni el protocolo a llevar a cabo en el trabajo en La Albericia por todos los miembros de la primera plantilla, una vez el club ya no está al amparo de LaLiga, encargada de velar por la seguridad sanitaria de jugadores y empleados de los clubes profesionales en Primera y Segunda División tras los meses de confinamiento. Con todo ya más o menos claro, el inicio de la pretemporada llegará exactamente un mes después del último encuentro oficial disputado por los verdiblancos, contra el Rayo Vallecano en El Sardinero el pasado 20 de julio.

Cronológicamente, los futbolistas y técnicos de la escuadra verdiblanca se someterán este miércoles 19 a los test serológicos, que detectan la presencia o no del COVID-19; hasta que no se conozcan los resultados no se iniciarán las sesiones de campo. Ya por la tarde, se verán las caras por primera vez en el vestuario de La Albericia a modo de presentación. El técnico asturiano, el jueves en horario vespertino, ha citado para esta primera sesión de pretemporada a 19 futbolistas, incluidos varios que militaron la temporada pasada en el Rayo Cantabria, y que tratarán de convencer a Rozada de que tienen hueco en la primera plantilla la próxima campaña.

JUGADORES CONVOCADOS PARA INICIAR LA PRETEMPORADA

El jueves por la tarde estarán en el césped de La Albericia el renovado Iván Crespo, junto a Jordi Figueras, Álvaro Cejudo y Jon Ander, todos con contrato en vigor con la primera plantilla; los nuevos fichajes Pablo Andrade, Álvaro Bustos, Ismael Benktib, Saúl García, y Simón Pérez; Óscar Gil y Jagoba Zárraga que regresan de sus respectivas cesiones; y los chavales del Rayo Cantabria Javi Siverio, Lucas Díaz, Marco Camus, Martín Solar, Íñigo Sainz- Maza, Juan Gutiérrez, Miguel Goñi y Álvaro Mantilla.

De momento, uno de las perlas de la cantera verdiblanca, el juvenil Pablo Torre, no estará ejercitándose en estos primeros compases de la pretemporada con el primer equipo, aunque este hecho no quiere decir que no se cuente con él en la campaña 20-21. Todo lo contrario; no se descarta que una vez vayan pasando las semanas Torre entre poco a poco en los planes de Javier Rozada. El club no quiere presionar excesivamente al chaval, y mucho menos cargarle con una exigencia física superior a la que podría asumir hoy en día. Cuenta, y mucho, en el futuro del Racing.