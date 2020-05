¿Quieres saber por qué un ex del Barça o la Juve como Thuram dice que tiene pesadillas con Munitis? Por esto

La trayectoria futbolística de Lilian Thuram es incuestionable. Fue un central francés, que a veces jugaba como lateral derecho, y que defendió la camiseta de clubes 'top' en Europa como Barcelona (1 Supercopa de España), Juventus (2 'Scudettos'), Parma (1 Copa de la UEFA y 1 Copa) o Mónaco (Campeón de la Ligue 1 y 2 Copas). Con la Selección de Francia disputó 3 Mundiales (ganó el de 1998) y 4 Eurocopas (ganó la del año 2000). Fue profesional durante 17 campañas y se retiró en 2008.

Fue precisamente en la Eurocopa de 2000 disputada en Bélgica y los Países Bajos donde el por aquel entonces jugador del Parma sufrió más sobre un terreno de juego. Los 'bleus' eran los vigentes Campenes del Mundo y llegaban a los Cuartos de Final tras liderar su grupo (al igual que España). El 25 de junio en el abarrotado Estadio Jan Brydel de Brujas (30.000 espectadores) Thuram conoció a Munitis. Durante unos interminables 73 minutos, lo que aguantó en el campo hasta que Camacho dio entrada a Etxeberría, el cántabro que aún militaba en el Racing (tras esa actuación el Real Madrid se decidió por su fichaje ese mismo verano) desequilibró por banda izquierda todo lo que quiso y más. Regates y más regates, desborde y descaro para encarar una y otra vez a un Thuram que pedía clemencia en cada acercamiento del pequeño extremo del Barrio Pesquero de Santander. Incluso fue objeto de un claro penalti por parte de Lilian, tras un regate exquisito en el área. A pesar de que Mendieta establecía el 1-1 desde los 11 metros tras un golazo de falta de Zidane, Djorkaeff volvió a adelantar a los franceses. Raúl, en el último minuto, mandaba a las nubes un penalti, el que podría haber sido el 2-2. Como solía ser habitual antes de la gloriosa etapa de la Selección (entre 2008 y 2012) España se iba a casa en los Cuartos de Final.

20 años después, Thuram no tiene reparos en reconocer que "Munitis fue el jugador que peor me lo ha hecho pasar en un terreno de juego". En una entrevista a la revista "Líbero", confiesa que aún hoy "tengo pesadillas con Munitis. De hecho, no soy de tener fotos en casa, pero tengo una suya". ¿Para no olvidarte de su cara?, le preguntan... "No, para cultivar la humildad. Es muy importante hacerlo". Palabra de Thuram.