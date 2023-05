Miquel Parera tiene una oferta importante desde Inglaterra y se plantea su futuro en el Racing

Miquel Parera podría estar viviendo sus últimas semanas como jugador del Racing. El guardameta ha recibido una importante oferta, tanto económica como deportiva, desde Inglaterra, que le está haciendo plantearse su futuro profesional lejos de Santander. El propio jugador ya se lo habría hecho llegar a algunos compañeros de la plantilla verdiblanca, en la víspera del partido contra el Granada del pasado 23 de abril.

TIENE CONTRATO:

Lo que está claro es que una cosa es el deseo del jugador, y otra bien distinta es la de cerrar un traspaso. El pasado 29 de noviembre Miquel renovó su contrato con el Racing hasta el 30 de junio de 2025, por lo que cualquier club interesado en fichar a Parera debería llegar a un acuerdo con la entidad cántabra para formalizar la operación.

A nadie se le escapa que el Racing necesita cuadrar cuentas a final de temporada, y que el ingreso de una cantidad de dinero importante por la venta de Parera supondría un balón de oxígeno a la tesosería del club. El hecho de que, de aquí a que finalice la presente campaña, Miquel dispute partidos de liga podría suponer un riesgo en la operación, en el caso de que el balear cayera lesionado. Por lo visto en los últimos partidos, con Ezquieta la portería está también muy bien cubierta.

Parera, que llegó al club cántabro en la campaña 21-22 tras siete temporadas en el Mallorca (entre el filial y el primer equipo) ha sido indiscutible tanto el año pasado, el del ascenso a Segunda, como en este para Guillermo Fernández Romo y José Alberto. Hasta hace dos semanas; momento en el que el portero comentó a sus compañeros la, según el balear, irrechazable propuesta recibida desde el fútbol inglés. A partir de ahí, el técnico asturiano apostó por Jokin Ezquieta, por obligación contra el Granada y por decisión técnica frente al Ibiza.

JUSTIFICACIÓN:

¿Cómo se justificó el cambio en portería, con el objetivo de la permanencia aún sin conseguir, al término del partido contra los ibicencos? José Alberto dijo, textualmente, en sala de prensa: “Era un tema dificil, que me ha quitado el sueño durante parte de la semana, pero creo que al final me guío por mis sensaciones. Creo que Jokin hizo dos muy buenos partidos, que Miquel viene haciendo una muy buena temporada, y creo que Jokin por su trabajo, por su día a día, se merecía también la oportunidad de continuar después de dejar la portería a cero, lo que vemos en los entrenamientos...”

“Tenemos una portería excelente, muy bien cubierta; son dos porteros muy diferentes pero de un nivel buenísimo, y estoy muy contento por Jokin otra vez, sin encajar, con una intervención de muchísimo mérito en la primera parte, y transmitiendo seguridad al equipo, que es lo que queremos. Contento por él, por el equipo, y ya digo que ha sido una decisión de las más difíciles que me ha tocado tomar, pero para eso estoy aquí, para tomar decisiones. Lo más conservador hubiera sido seguir con Miquel, pero normalmente no me gusta tomar las decisiones de manera conservadora”.