Los abonados del Racing ya pueden adquirir en taquillas o por la web su entrada para el derbi contra el Laredo

Los Campos de Sport de El Sardinero podrán acoger a 4.444 abonados verdiblancos del curso 2020/21 en el duelo cántabro de Segunda B entre Racing y Laredo. El Gobierno de Cantabria, ante la disminución de la incidencia de contagios de COVID-19 en la región, ha autorizado la presencia en el estadio de un 20% de su aforo máximo (22.222 espectadores) en el choque que disputarán los dos clubes este domingo 21 a las 17:00 horas.

Las 4.444 localidades habilitadas están, exclusivamente, a disposición de los abonadosracinguistas de la presente campaña, y pueden ser retiradas tanto en las taquillas de Los Campos de Sport como a través de la página webentradas.realracingclub.es (está operativa las 24 horas del día). Las ventanillas del estadio abren este viernes 19 hasta las 20:00 horas y harán lo propio el sábado 20, de 10:00 a 20:00 horas, y el domingo día 21 desde las 10:00 hasta el inicio del encuentro entre el Racing y el Laredo.

Estricto protocolo

El club verdiblanco solicita a los abonados que acudan al estadio que mantengan un comportamiento responsable acorde al estricto protocolo sanitario contra una pandemia que ha provocado más de 65.000 muertos en España, evitando concentraciones masivas antes, durante y después del encuentro liguero.

Además, antes de acceder a El Sardinero habrá toma de temperatura, será necesario lavarse las manos con gel hidroalcohólico y portar mascarilla (deberá estar puesta durante todo el partido, en el que está totalmente prohibido fumar y comer). Para entrar a Los Campos de Sport será preciso llevar el carnet de abonado, el Documento Nacional de Identidad y la entrada para el encuentro entre el Racing y el Laredo, pues el asiento a ocupar en el estadio es el que figura en esa localidad y no en el abono. El acceso al partido será exclusivamente para el abonado que haya obtenido su pase, no pudiendo ser cedido a un tercero.