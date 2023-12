José Alberto y la opción de que Pablo Torre vuelva en invierno al Racing: "No sé... esta es su casa"

El entrenador del Racing, José Alberto López, fue el invitado principal del programa "Deportes" COPE Cantabria este lunes 4 de diciembre, en una cita que se llevó a cabo en el restaurante "El Hipódromo de Suso" de Santander. Jaime del Olmo y Álex García se encargaron de entrevistar al técnico asturiano, en una charla de 35 minutos donde se analizaron todos los temas de actualidad del equipo verdiblanco.

Lógicamente, el mercado de fichajes de invierno copó buena parte de la entrevista; ¿qué refuerzos querría para la primera plantilla? ¿La cesión de Pablo Torre sería una opción viable? Ante esta última cuestión, José Alberto no quiso mojarse en exceso: "No lo sé, el mercado no es un tema que hayamos hablado todavía. Empezando la competición el 14 de enero tenemos tiempo para reunirnos con tiempo y ver las situaciones, tanto de la actual plantilla como el de posibles incorporaciones. Creo que en el margen (salarial) vamos muy ajustados y también es una cosa que tenemos que ver. Pero si me preguntas por Pablo Torre, es un excepcional jugador, de una talla impresionante. No me gusta hablar de hipótesis porque no te llevan a ningún lado; reitero que es un gran jugador, con una calidad indiscutible, y esta es su casa...".

Otras cuestiones tienen que ver con la renovación de su contrato, con la del director deportivo Mikel Martija, y de pesos pesados del equipo que también finalizan el 30 de junio su relación contractual con el Racing.

Los 'palos' públicos a Mario García y Arana, las razones por las que no juega Jorge Pombo, su relación con Manolo Higuera y Sebastián Ceria... Las respuestas a estas y varias preguntas más, algunas formuladas por los propios oyentes de COPE