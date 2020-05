Habla Munitis, la "pesadilla" de Thuram: "Me quedo con su humildad,siempre alguien te puede sacar los colores"

La revista "Líbero" compartió este lunes un estracto de la entrevista que han realizado a Lilian Thuram, uno de los mejores centrales de la historia del fútbol francés, Campeón del Mundo y de la Eurocopa en 1998 y 2000, que jugó en el gran Parma, Juventus o Barcelona, y al que le preguntaron por el jugador que peor se lo había hecho pasar sobre un terreno de juego. Pedro Munitis es ese jugador. Thuram, resumiendo, recordaba aquel partido entre Francia y España de 2000, donde Munitis le desbordó todo lo que quiso y más, donde era imposible pararlo, y que se sintió aliviado cuando Camacho le sustituyó en la segunda parte. Thuram reconoce que aún tiene pesadillas con Munitis, que tiene una foto suya en el despacho, y cuando se le pregunta si es para no olvidarse de su cara, responde que no, que es para cultivar la humildad, que Munitis le enseñó a ser humilde.

Cope Cantabria localizó 24 horas después a Munitis. Ajetreado con el papeleo que conlleva poner todo en orden al haber sido padre de nuevo este pasado sábado,se mostró muy orgulloso de las palabras de Thuram. Jaime del Olmo charló con Pedro unos minutos en "Herrera en Cope".

. Bueno, no sé cómo has recibido estas palabras de un crack Mundial como Thuram...

La verdad que no me coge en buen momento, porque estoy ahora con otro tipo de emociones... acabo de ser padre hace tres días y tengo una fundida... (risas) No me ha dado tiempo de saborear el orgullo que te hace sentir que un jugador del nivel que fue Thuram, el que yo forme parte de sus recuerdos... estoy muy orgulloso.

. Recuerdo perfectamente ese encuentro. No diría que fuera humillante para Thuram, quizá es duro el término, pero es que te fuiste de él todas las veces, sobre todo en la primera parte, donde además te hizo un claro penalti tras un regate...

Sí, para mí fue un día muy especial. No participé nada en los dos primeros partidos de la Eurocopa, pero entré tras el descanso en el tercero contra Yugoslavia; hice un muy buen partido, al final conseguimos en un final súper vibrante ganar y que pasaran muchísimas cosas. Pasamos y en Cuartos estaba con muchísima moral, con muchísimas ganas, sabía lo que teníamos delante y la importancia de ese partido contra Francia. Salí al campo pensando que era mi momento, de demostrar de lo que era capaz, y sabía que tenía delante en esos momentos al mejor defensa del mundo. Siempre me ha gustado enfrentarme a los buenos, y salí con mucha determinación. Salió todo muy bien.

. Te sustituyó Camacho en el minuto 73 para dar entrada a Etxeberría. ¿Lo entendiste, estabas fundido o qué...?

Bueno, yo creo que me pasó un poco como a Thuram, que no entendí por qué me quitaban... (risas) Es de esos pocos días que se dan a o largo de un año donde lo tienes todo, con confianza, físicamente te encuentras bien, esa magia donde parece que todo lo que intentas te sale, y cuando me sustituyó pues bueno... Un jugador nunca acaba de entender por qué le quitan, pero en ese caso menos.

. Después de ese partido, tú fichaste por el Real Madrid, él seguía en la Juve, y cuando Thuram llegó al Barsa tú estabas de vuelta en el Racing. ¿Volvísteis a veros las caras sobre un terreno de juego?

No lo recuerdo. No tengo consciencia de haberle vuelto a ver... Pero fíjate, lo que me llevo de todo esto es la enseñanza que me dan las palabras de Thuram. Al final uno es grande por algo, no hay casualidades. Al final de un mala tarde él ha sido capaz de sacar lo positivo, y no solo en el momento. Se lo pone en el despacho para tenerlo muy presente, lo que comenta de ser humilde... Que siempre hay que tener las ganas de seguir creciendo, aprendiendo, y que siempre puede haber alguien que te pueda sacar los colores. Me quedo más con eso que con otra cosa.