La Gimnástica, en el último partido liguero, se juega meterse en el Play-off de ascenso a 1ª RFEF y en la Copa

Una vez conseguida la permanencia en Segunda RFEF, la Gimnástica llegaba a la jornada 33ª con el objetivo de sumar los tres puntos ante el Polvorín, equipo filial del Lugo ya descendido hace semanas a Tercera RFEF, para que, si los resultados de los rivales acompañaban, les permitiesen llegar al último partido liguero con posibilidades de disputar la próxima Copa del Rey e, incluso, el playoff de ascenso. Y lo consiguió.

El 2-1 final en el Malecón, con goles para los torrelaveguenses de Altadill y Somavilla, sirvió para que la Gimnástica ascendiese hasta la séptima posición de la clasificación con 50 puntos, a 1 del Zamora (que cierra la zona para clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey) y a 3 del Guijuelo, metido por el momento en puestos de play-off de ascenso a Primera RFEF.





COMBINACIONES POSIBLES:

Para que los de "Sesi" tengan opciones de clasificarse para el play-off de ascenso o la Copa del Rey deben, sí o sí, ganar el último partido de liga contra el Coruxo (domingo a las 12:00) en tierras gallegas. Se da la circunstancia de que el Coruxo acaba de lograr matemáticamente la salvación en la categoría (sacan 3 puntos al Ourense, que está en puesto de play-out por la permanencia, pero les ganan el gol average particular) por lo que quizá lleguen al partido aliviados y un tanto más relajados que los torrelaveguenses.

Dando por hecho que la Gimnástica suma los 3 puntos, para al menos meterse en la Copa del Rey, el Zamora debería "pinchar" y no ganar en su casa al Palencia Cristo Atlético; los palentinos están en descenso y se juegan en la última jornada el mal menor de superar al Ourense y disputar el play-out por la permanencia (la salvación directa no la podrán alcanzar al tener perdido en caso de empate el gol average particular con el Langreo). En principio, el Zamora es claro favorito a ganar, pero todo puede pasar...

El premio 'gordo' para los del Malecón supondría que el Zamora no ganase y, además, que el Guijuelo perdiera en casa contra el Avilés, segundo clasificado; si se dan ambas circunstancias, la Gimnástica se clasificaría para la Copa del Rey y el Play-off por el ascenso. Pero en el Guijuelo-Avilés hay algún que otro matiz a tener en cuenta: Al Guijuelo no le vale con empatar para mantener la cuarta plaza de play-off, porque si Gana el Zamora acabarían quintos; tendrán que salir a ganar. Lo malo para los intereses gimnásticos es que los avilesinos no se juegan nada porque, pase lo que pase, acabarán segundos clasificados al tener el average particular ganado con el Valladolid Promesas (terceros a 3 puntos de los asturianos).

UNO DE LOS DOS PREMIOS:

Otra opción, menos factible pero posible, es que el Zamora gane su partido y que el Guijuelo pierda. En ese caso, la Gimnástica empataría a puntos con el Guijuelo pero le superaría en la clasificación final al tener el average particular a favor con empate a puntos de ambos clubes. Zamora sería cuarto (y se metería en play-off de ascenso), los blanquiazules serían quintos y los salmantinos sextos; el premio para la Gimnástica, clasificarse para la Copa del Rey 23-24.