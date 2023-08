Arana ya es nuevo delantero del Racing:"Soy igual que la afición, lo doy todo y soy así de eufórico"

El Racing ha reforzado su plantilla del curso 2023/24 con el delantero Juan Carlos Arana. El jugador llega a la entidad verdiblanca tras el acuerdo alcanzado con el Eibar para su cesión hasta el próximo 30 de junio.

Juan Carlos Arana Gómez nació en Las Palmas de Gran Canaria el 8 de febrero del 2000 (tiene 23 años) y se formó como jugador en las Secciones Inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y, finalmente, el Villarreal Club de Fútbol. Con el equipo castellonense, el atacante se proclamó campeón de División de Honor y de la Copa del Rey juvenil la temporada 2018/19. Tras ello, previo paso por el tercer equipo del Villareal CF, el delantero canario ingresó en el filial grogueta, que militaba en 1ª RFEF, y tras dos campañas logró el ascenso a LaLiga Hypermotion el curso 2021/22 (además, fue su máximo artillero con 16 goles).

Arana, que mide 182 centímetros y pesa 73 kilos, tuvo la temporada pasada su primera experiencia en el fútbol profesional. El canario, que arrancó la campaña con el Villareal CF 'B', logró dos goles en la categoría de plata, antes de fichar por la Sociedad Deportiva Eibar en el último mercado de invierno.

GOL EN EL SARDINERO CON EL VILLARREAL "B"

Juan Carlos marcó la temporada pasada al Racing, en la primera jornada liguera defendiendo la camiseta del Villarreal "B" (fue el 0-2 en tiempo añadido de la segunda parte, que generó algo de polémica al celebrarlo de manera efusiva frente a "La Gradona").

En el vídeo que el club cántabro ha emitido en sus redes sociales al respecto de dicho festejo, Arana se sincera: "Me salió un buen golito... Recuerdo que me venía la pelota de allí, estaba un poquito perfilado, me di la vuelta, la orienté, y la metí en la portería al palo derecho. ¿La celebración? Al final soy igual que ellos (los aficionados), lo doy todo y soy así de eufórico, y por eso quería venir aquí".