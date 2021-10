35 años después vuelve un derbi cántabro en ASOBAL: Unicaja Banco Sinfín-Bathco BM Torrelavega en La Albericia

Lo bueno se hace esperar. Quizá no tanto, 35 años, pero por fin regresa un derbi cántabro a la máxima competición nacional del balonmano. Por aquel entonces (campaña 86-87) se enfrentaron Teka y Clubasa; ahora es el turno de 2 nuevos clubes, Unicaja Banco Sinfín y Bathco Balonmano Torrelavega. Los dos clubes están empatados en la clasificación de ASOBAL con 4 puntos, y se prevé un duelo apasionante por los 2 puntos en juego. El choque arrancará a las 17:30 horas de este sábado 23 de octubre en el pabellón externo de La Albericia.

Con motivo de este enfrentamiento tan especial, los dos capitanes, Diego Muñiz por parte de los santanderinos y José Carlos Hernández por la de los torrelaveguenses, compartieron unos minutos charlando en directo este jueves 21 de octubre en "Deportes Cope Cantabria". Puedes escuchar la entrevista conjunta pinchando debajo de la fotografía . Junto a Jaime del Olmo, los dos veteranos jugadores analizaron la previa del partido, donde será fundamental el apoyo que los dos clubes recibirán desde las gradas.

DÍA DEL CLUB, PERO LOS ABONADOS NO PAGAN :

Las taquillas del pabellón abrirán este sábado, día del partido, a las 16:45 horas. El C.D.E. Sinfín ha aprovechado la visita de los naranjas para establecer esta jornada como "Día del Club". Por lo tanto, los precios de las entradas serán de adulto 20€ (normalmente el precio es de 12€) y de infantil 8€ (hasta 15 años incluido). Las entradas se cobran a partir de los 6 años, incluido. Los abonados del Sinfín no deberán pasar por taquilla y entrarán gratis al pabellón.

También se podrán comprar entradas en la oficina del club santanderino, situada en la parte trasera del Pabellón Exterior de La Albericia hasta este viernes 22 en horario de 10:00 a 13:00 horas, y de 17:00 a 20:00 horas.

En cuanto al aforo, no debería haber problemas, ya que el pabellón tiene un aforo de 2.300 personas; aún así se ha habilitado el correo de socios.sinfin@gmail .com para la reserva de entradas. En la resolución de esta semana de la Consejería de Sanidad se eliminan todas las restricciones vigentes en Cantabria, pero permanece únicamente la obligatoriedad del uso de mascarillas en interiores, si no es posible mantener la distancia de seguridad de metro y medio.

Se abrirán las cuatro puertas del pabellón, mientras que los socios accederán por las puertas 1, 2 y 4 según su asiento. Los asistentes con entrada entrarán por la puerta 2.

FORTALEZA COMO LOCALES :

Hasta el momento, los dos conjuntos se han hecho fuertes en sus respectivos pabellones, sumando los 4 puntos frente a sus aficionados. Si hacemos caso a esta estadística, los favoritos en el derbi serían los santanderinos, pero al tratarse de un partido de rivalidad comarcal con un nutrido apoyo para los torrelaveguenses en las gradas de La Albericia, nada debería darse por sentado. Víctor Montesinos podrá contar por fin con el brasileño Perbela, una vez conseguido el 'transfer' del jugador; por su parte, Álex Mozas lamenta la baja de uno de los fichajes para esta temporada, Porras.